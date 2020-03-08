В Париже прошла европейская премьера российского фильма об экспедиции на Антарктиду

ПАРИЖ, 8 марта. /ТАСС/. Российский режиссер и телеведущая Екатерина Грачева представила в Париже свой новый документальный фильм "За отцом в Антарктиду". Европейская премьера картины, повествующей об истории российских исследований Антарктиды, состоялась в субботу вечером на Фестивале российского кино в Париже в рамках программы, посвященной проблемам экологии и климата в мире.

"Если Михаил Лазарев и Фаддей Беллинсгаузен открыли Антарктику для всего мира, то первыми россиянами, ступившими на континент, были участники советской антарктической экспедиции 1955-1957 годов", - отметила создатель картины. В ночь на 5 января 1956 года флагман комплексной антарктической экспедиции дизель-электроход "Обь" подошел к берегу Антарктиды после двухмесячного плавания.

Первым, кто по веревочной лестнице спустился на лед, был 27-летний инженер-изобретатель Игорь Грачев. Архив полярника - свыше 2500 слайдов и негативов, около десятка фотоальбомов, дневники, письма и радиограммы - положен в основу фильма его дочери.

Дань памяти первопроходцам

Гости парижской кинопремьеры с огромным вниманием смотрели картину, в которой известные полярные исследователи рассказали о драматических испытаниях, выпавших на долю участников первой комплексной антарктической экспедиции в середине 1950-х годов. Отнюдь не всем первопроходцам удалось вернуться домой. Список жертв среди покорителей Антарктиды, напомнил фильм, открыл 19-летний Иван Хмара. Он погиб в момент разгрузки "Оби", когда его трактор ушел под лед. Всего же на острове Буромского вблизи побережья Антарктиды находится свыше 40 захоронений отечественных полярников.

В кинотеатре "Бальзак" (Le Balzac) у Елисейских полей, где прошла европейская премьера фильма Екатерины Грачевой, открыта также выставка уникальных фоторабот ее отца. "Подвиг полярников можно сравнить с освоением космоса, - сказал ТАСС ректор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Михеев. - Мы никогда не должны о них забывать". Ученый поблагодарил Екатерину Грачеву за "правдивый и глубокий рассказ о героической экспедиции". "Я смотрел эту картину с большим волнением", - признался ученый.

В России 2020 год, напомнил Михеев, объявлен Годом Антарктиды. Он ознаменован 200-летием ее открытия отечественными мореплавателями Беллинсгаузеном и Лазаревым. "Терра Аустралис инкогнита" - Южную землю искали с XVI века, но многочисленные экспедиции не приносили результата. Русские моряки открыли Антарктиду 16 (28) января 1820 года, когда шлюпы "Восток" и "Мирный" подошли к материку в районе современного шельфового ледника Беллинсгаузена. Участники советской экспедиции продолжили эту героическую эпопею.

Мирные цели

В первой половине XX века о своих территориальных претензиях на Антарктиды объявили ряд государств, в том числе Великобритания, Германия, Австралия, Новая Зеландия, Чили, Аргентина, Япония. Заключенный в 1959 году Договор об Антарктике предотвратил дальнейшее соперничество, закрепив демилитаризованный статус Антарктиды и ее использование в мирных целях.

Показ картины Екатерины Грачевой состоялся в Париже по инициативе франко-российского форума гражданского общества "Трианонский диалог", который возглавляют бывший посол Франции в России Пьер Морель и ректор МГИМО, академик Анатолий Торкунов. В понедельник 9 марта в Институте океанографии в Париже будет дан официальный старт "Году климата и окружающей среды" в программе форума "Трианонский диалог". На повестке дня экспертной дискуссии широкий спектр тем: защита биоразнообразия, реализация Парижского соглашения, устойчивое управление лесами, экологические вызовы городов, экосистема Арктики и Антарктики.