Единственного кочующего автора Арктики выдвинули на соискание Нобелевской премии

ТАСС, 8 марта. Инициативная группа выдвинула единственного кочующего автора Крайнего Севера - ненецкую писательницу Анну Неркаги на соискание Нобелевской премии по литературе. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС член группы, директор издательства Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Сергей Симаков.

Проживающая на Ямале ненецкая писательница Анна Неркаги - единственный кочующий писатель на Крайнем Севере. Для многих читателей она стала проводником в мир и культуру ненецкого народа.

"Инициативная группа, которая взяла на себя миссию продвигать творчество, заниматься переводами Анны Неркаги, выдвинула ее кандидатуру на соискание Нобелевской премии по литературе. В "группу" входят: профессор Уральского федерального университета (УрФУ) и председатель экзаменационной комиссии в СоцГуме ТюмГУ Леонид Быков, который обладает правом выдвижения на премию, а также журналист и экс-руководитель ВГТРК "Регион-Тюмень" Анатолий Омельчук, профессор Сергей Комаров и другие. В 2020 году Неркаги номинирована на премию в третий раз", - сказал Симаков.

Он подчеркнул, что Неркаги закончила Тобольский пединститут - в настоящее время это филиал ТюмГУ. "Она имеет все шансы получить премию Нобеля, поскольку ее тексты о малочисленном самобытном народе, проживающем в Арктике. Их проблемы характерны для народов как циркумполярных стран (находящихся вблизи полярного круга), так и для народов всего мира", - считает Симаков.

В книгах Неркаги последовательно отстаивается культура малой народности, которая в условиях нарастающей глобализации пытается себя сохранить. "Нобелевский комитет, обращая внимание на авторов, смотрит на те темы, которые оказываются важными для человечества, те заботы, те проблемы, которые ставятся в их произведениях. В этом смысле Анна Неркаги заслуживает внимания", - цитирует Симаков Быкова.

Кроме того, для повышения шансов на победу самобытной российской писательницы издательство ТюмГУ совместно с единомышленниками переводит ее произведения на иностранные языки: так, ранее "Анико из рода Ного" и "Белый ягель" перевели на английский, в прошлом году - на испанский, а в этом году переводят на итальянский и китайский.

О писательнице

В Байдарацкой тундре за Полярным кругом Неркаги основала лагерь для сирот "Земля надежды", об этом в 2012 году режиссер-документалист Екатерина Головня сняла фильм "Неркаги". В 2014 году ее повесть "Белый ягель" экранизировал режиссер Владимир Тумаев, картина получила награды на 36-м Московском международном кинофестивале, на 21-м кинофестивале в Лос-Анжелесе, фильм был показан на фестивале российского кино в Милане.