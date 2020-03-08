Очереди в Эрмитаж растянулись 8 Марта через всю Дворцовую площадь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Две очереди длиной около 400 м каждая растянулись на вход в Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге , который 8 марта могут посетить бесплатно все желающие, передает корреспондент ТАСС.

Две очереди в два входа стоят через всю Дворцовую площадь. Чтобы попасть в Эрмитаж нужно отстоять примерно 1-1,5 часа. В очередях люди всех возрастов: дети, взрослые, бабушки и дедушки. Несмотря на долгое ожидание, у людей в целом хорошее настроение.

В Петербурге в Международный женский день индивидуальные посетители могут бесплатно посетить все экспозиционные комплексы Государственного Эрмитажа (за исключением Галереи драгоценностей - Бриллиантовой и Золотой кладовых). При этом в музее предупреждали, что посещение Реставрационно-хранительского центра "Старая Деревня" будет возможно только по предварительной записи и по экскурсионной путевке.

Как отмечал генеральный директор музея Михаил Пиотровский, подобная акция проводится с прошлого года.