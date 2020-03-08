Путин направил приветствие участникам 10-й церемонии вручения актерской премии "Фигаро"

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам 10-й торжественной церемонии вручения Российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова "Фигаро". Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"За прошедшие годы этот востребованный проект, учрежденный Санкт-Петербургским театром "Русская антреприза" и его руководителем Рудольфом Давыдовичем Фурмановым, объединил вокруг своих благородных целей немало одаренных, увлеченных людей - тех, кто подвижнически служит актерской профессии, своим талантом и мастерством приумножает замечательные традиции отечественного драматического искусства, кто делает культурную жизнь нашей страны ярче, богаче, разнообразнее", - отметил Путин.

Президент выразил уверенность, что церемония пройдет на достойном творческом уровне и оставит у участников незабываемые впечатления.

Премия "Фигаро", учрежденная в 2011 году Рудольфом Фурмановым при поддержке правительства Санкт-Петербурга, не носит состязательного характера. Ежегодно она вручается за достижения в актерском искусстве в трех основных номинациях: "Лучшие из лучших" (за исполнение ролей на российской театральной сцены), "За служение российскому репертуарному театру" и "За служение театральному отечеству". Все лауреаты премии прошлых лет имеют право выдвижения новых кандидатур и право совещательного голоса.

Все лауреаты также образуют своего рода театральную ложу "Фигаро" и являются по сути свободным творческим союзом. Президент премии - актер московского театра "Современник" народный артист России Валентин Гафт.