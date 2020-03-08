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В Петербурге назвали лауреатов актерской премии "Фигаро" имени Андрея Миронова

Церемонию награждения премии приурочили ко дню рождения артиста Андрея Миронова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Чествование новых лауреатов Российской национальной актерской премии "Фигаро" имени Андрея Миронова прошло в воскресенье в Санкт-Петербурге. Десятая церемония награждения состоялась в Театре имени Андрея Миронова, она была приурочена к дню рождения артиста.

"Фигаро" - это тот случай, когда сам актерский цех выбирает лучших, предлагая кандидатуры комитету премии. Так было и на этот раз. Все лауреаты оказывают огромное влияние на российское театральное искусство, формируя будущее нашей культуры, воспитывая новые поколения не только артистов - граждан нашей страны", - сказал в беседе с журналистами основатель премии народный артист России Рудольф Фурманов.

В номинации "Лучшие из лучших" премии удостоены Станислав Любшин (за блистательное исполнение ролей на российской театральной сцене) и Евгения Симонова (за служение русскому репертуарному театру). С формулировкой "Человек-оркестр" премию получил любимец зрителей театра и кино Виктор Сухоруков.

Из зарубежных мастеров премии удостоен греческий режиссер, основатель театральной труппы "Аттис" Теодорос Терзопулос, много работающий в России и других странах Европы. Награду вручили ему в номинации "За выдающийся вклад в развитие мировой театральной культуры".

Когорту лауреатов "Фигаро" пополнили московские актеры Анатолий Белый и Антон Шагин, их петербургские коллеги Любовь Виролайнен и Анатолий Петров, а также актер из Тюмени Николай Аузин - мастера, чьи театральные работы привлекают и зрителей, и критику.

Режиссер Наталья Бондарчук награждена "за служение отечественному кинематографу", ректор-школы студии МХАТ Игорь Золотовицкий - "за служение театральному отечеству". В номинации "Просветитель" премию получила телевизионный журналист, автор телепрограммы о музыке "Царская ложа" Галина Мшанская. Специальный приз за дебют "Холден" вручен внуку Андрея Миронова - актеру Вахтанговского театра Андрею Миронову-Удалову, который исполнил одну из главных ролей в фильме "Спасти Ленинград".

О премии

Премия "Фигаро", названная так по одной из коронных ролей Андрея Миронова, не носит состязательного характера и вот уже десять лет вручается за исключительные достижения в актерском искусстве. Президент премии народный артист России Валентин Гафт считает, что эта награда наполнена "какой-то красотой мироновской и очень отличается от многих премий" благодаря своему имени.

Теги
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