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Новый зал Дома музыки откроется концертом Спивакова и "Виртуозов Москвы"

На сцене прозвучат сочинения Моцарта, Россини, Доницетти и Боккерини

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Новый зал Московского международного Дома музыки (ММДМ) в понедельник примет первых зрителей. Для меломанов выступят Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и его художественный руководитель Владимир Спиваков, сообщила пресс-служба ММДМ.

"Вечер откроет для широкой публики новый концертный зал на карте столицы, в котором отныне регулярно будут проходить выступления известных музыкантов и артистов, презентации, театрализованные представления, творческие встречи и другие проекты", - подчеркнули в Доме музыки, уточнив, что Новый зал сможет принять 286 зрителей.

В премьерный вечер с оркестром и маэстро Спиваковым на сцену выйдет солистка Большого театра Анна Аглатова (сопрано). Прозвучат сочинения Моцарта, Россини, Доницетти и Боккерини.

Презентация зала состоялась в апреле 2019 года. В нем есть трансформируемое сценическое пространство, моделируемая акустика, видеопроекционное и звукозаписывающее оборудование последнего поколения. Помещение стало основной репетиционной площадкой для оркестров - резидентов Дома музыки - камерного оркестра "Виртуозы Москвы" и Национального филармонического оркестра России.

Маэстро Спиваков лично участвовал в оформлении зала и передал в дар работы современных художников и скульпторов из личной коллекции. Теперь зрители могут увидеть в фойе картины Евгения Расторгуева, Юрия Васильева, Бориса Бича, Оксаны Мась, Игоря Новикова, скульптуры Сергея Сергеева, а во внутреннем помещении зала соседствуют полотна Алексея Мочалова, Александра Стоцкого, Ольги Кройтор и Александра Ворохоба.

Московский международный Дом музыки был открыт в 2002 году и является одним из крупнейших филармонических комплексов в России и мире. Одним из инициаторов создания в столице многофункционального культурного центра стал выдающийся скрипач и дирижер, народный артист СССР, обладатель почетного звания "Артист ЮНЕСКО во имя мира" Владимир Спиваков.

Теги
РоссияСпиваков, Владимир Теодорович
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