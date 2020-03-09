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Димаш Кудайбергенов выступит с первым стадионным концертом в Москве

В частности, прозвучит премьера песни, слова которой написала канадская певица Лара Фабиан, а музыку - российский композитор Игорь Крутой

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов (Кудайберген) в понедельник впервые даст сольный концерт на стадионе в Москве - во дворце спорта "Мегаспорт". Программу уже могли увидеть поклонники в нескольких странах, рассказал артист журналистам.

"Программа называется Arnau, мы уже дали несколько концертов в других странах, в том числе на стадионе в Нью-Йорке. Теперь готовимся произвести впечатление на москвичей", - отметил Димаш. Певец напомнил, что это будет его второе сольное шоу в Москве, но первое - на стадионе. "Каждый выход на сцену для меня - большой экзамен, где никого не удастся обмануть", - подчеркнул он.

Российская программа будет несколько отличаться от предыдущих шоу спецэффектами и репертуаром. Например, прозвучит премьера песни, слова которой написала канадская певица Лара Фабиан, а музыку - российский композитор Игорь Крутой. "Я с детства мечтал поработать с Игорем Яковлевичем, мне хотелось попасть в эту среду, где пели его песни Дмитрий Хворостовский, Лара Фабиан, Андреа Бочелли и другие мировые звезды", - признался Димаш.

"Песни Игоря Яковлевича обычно остаются в моей программе, без них не обойтись - люди просят их исполнить, и каждый раз, когда я начинаю петь "Любовь уставших лебедей", видно, что ее очень ждут", - поделился певец.

Крутой поддержит Димаша и на московском концерте. "Я был на концерте Димаша в Нур-Султане: на 40-тысячном стадионе негде было ступить, и каждая нота вызывала такое восхищение! - вспомнил на встрече с журналистами композитор. - Я хочу пожелать моему молодому другу, чтобы всей его творческой жизни сопутствовали такие аншлаги".

Китайский "Грэмми" и гран-при "Славянского базара"

25-летний Димаш Кудайбергенов быстро стал знаменитостью на родине благодаря очень широкому голосовому диапазону - пять октав. Он выступил на открытии Всемирной зимней Универсиады 2017 года в Алма-Ате, исполнив в дуэте с казахстанской певицей Зариной Алтынбаевой оперную арию в современной обработке. Кудайбергенов был удостоен почетной премии Top Chinese Music Awards в номинации "Самый популярный певец в Азии", эту премию называют китайской версией "Грэмми".

Певец также является обладателем гран-при конкурса "Славянский базар - 2015" в Витебске, а в марте 2019 года при аншлаге дал первые сольные концерты в Государственном Кремлевском дворце в Москве. В его репертуаре песни на казахском, русском, английском, французском и других языках.

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