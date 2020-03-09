Мариинка покажет на "Золотой маске" балет Push Comes to Shove хореографа из США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Мариинский театр покажет в понедельник на исторической сцене балет Push Comes to Shove. Эта работа Твайлы Тарп - номинант на премию "Золотая маска" как лучший балетный спектакль минувшего сезона и единственный из постановок Мариинки, отобранных на "Маску", сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе театра.

"На исторической сцене Мариинского театра 9 марта будет представлен балет Push Comes to Shove, выдвинутый на премию "Золотая маска" в двух номинациях - как лучший балетный спектакль по итогам сезона 2018/19 и за лучшую мужскую роль. На нее претендует исполнитель главной партии Филипп Степин", - рассказали в пресс-службе, добавив, что на этот раз балет - единственная работа Мариинского театра минувшего сезона, попавшая в число участников фестиваля "Золотая маска".

Премьера Push Comes to Shove в Мариинском театре состоялась 21 марта 2019 года на открытии XVIII Международного фестиваля балета "Мариинский", а впервые мир познакомился с этим спектаклем еще в 1976 году, когда главную партию исполнил Михаил Барышников. По словам самой Твайлы Тарп, это был первый балет, который он танцевал на Западе, "техника его была чистой, я бы сказала, очень петербургской. И эта постановка - встреча классических и современных движений, возможность их сплести".

Ныне эту остроумную хореографию, требующую необычайно виртуозного владения телом и легкости в преодолении границ стилей, освоили нынешние солисты Мариинского театра, которые работали под руководством самой Твайлы Тарп.

Знаменитый американский хореограф, обладательница премий "Эмми", "Тони" и Национальной медали США в области искусств, Твайла Тарп создала более 50 балетов, из которых номинированный ныне на "Маску" является одним из первых. Ее имя уже связано с историей "Золотой маски": в 2008 году партия в ее работе In the upper room принесла премию балерине Наталье Осиповой. Выдвинутый на "Маску" Филипп Степин соединяет в своем танце несколько различных и часто несовместимых друг с другом в одной постановке танцевальных стилей - ему приходится демонстрировать свои навыки в классическом балете, джазе и танце модерн.