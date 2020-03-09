Путин и Мишустин поздравили актрису Ларису Голубкину с юбилеем

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ларису Голубкину с 80-летием, отметив ее талант и вокальные данные. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, распространенной пресс-службой Кремля.

"Человек неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, вы блестяще реализовали себя на актерском поприще, подарили зрителям немало ярких, незабываемых работ в театре и кинематографе", - говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что незаурядный талант Голубкиной и ее вокальные данные востребованы и сегодня.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также поздравил Ларису Голубкину с 80-летием, отметив особое дарование актрисы. Текст поздравительной телеграммы опубликован в субботу на сайте правительства.

"Вы - актриса особого дарования, одна из ярких звезд Центрального театра Российской Армии. Многие годы вы блистаете на знаменитых подмостках, создаете образы героинь разных эпох, с большой достоверностью передаете их характер", - говорится в телеграмме.

Премьер-министр отметил, что успех сопутствует Голубкиной и в кинематографе.

Голубкина родилась в Москве. Окончила Московское музыкально-педагогическое училище, затем поступила в ГИТИС. Первой ролью в кино стала роль Шурочки Азаровой в фильме Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", которую она сыграла еще студенткой. Через три года ее пригласили в труппу Театра армии, где она работает до сих пор.