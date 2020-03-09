Гастроли Большого театра во Франции отменили из-за коронавируса

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Гастроли Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), которые должны были пройти во Франции с 10 по 15 марта, не состоятся в связи с распоряжением французских властей отменить массовые мероприятия, рассчитанные на более чем 1 тыс. участников. Об этом сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

Накануне министр здравоохранения Франции Оливье Веран сказал, что любые публичные собрания, рассчитанные на более чем 1 тыс. участников, должны быть отменены, в зонах распространения вируса это касается любых мероприятий. Заявление он сделал на пресс-конференции по итогам заседания Совета по обороне и национальной безопасности с участием президента страны Эмманюэля Макрона.

"Нам позвонили наши французские партнеры и сообщили, что Парижская филармония, где планировались выступления артистов Большого театра, закрывается, так как ее зал рассчитан на 2,4 тыс. мест. Зал Зернового рынка в Тулузе, где мы также должны были выступить, вмещает 2,5 тыс. зрителей. Все закрыто, спектакли, концерты и другие массовые мероприятия, подразумевающие более 1 тыс. человек, отменены. Мы успели обзвонить всех участников предполагавшихся выступлений во Франции, и сегодня Большой театр не полетел на гастроли", - сказал Урин.

Ранее он сообщил ТАСС, что гастроли во Франции состоятся, несмотря на угрозу распространения коронавируса. Но программа была скорректирована с учетом того, что после возвращения артисты театра должны будут находиться в домашнем карантине. Некоторые спектакли заменили - с тем, чтобы в них не были задействованы артисты, которые должны участвовать в ближайших оперных спектаклях в Москве. Также был сокращен состав хора и оркестра.

Планировалось, что в Тулузе выступления пройдут 10-12 марта в Зале Зернового рынка в рамках фестиваля "Франко-русские музыкальные связи" (Les Musicales Franco-Russes). Во французской столице театр должен был выступить в Парижской филармонии 14-15 марта. Изначально на гастроли должны были лететь 85 артистов хора - этот состав сократили на 30 человек, а также оркестр в составе 110 человек - его сократили до 90.

По последним данным санитарно-медицинского агентства Sante publique France, число случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 1126, из них 19 оказались смертельными. В Аяччо - крупнейшем городе Корсики и административном центре департамента Южная Корсика - из-за угрозы распространения коронавируса на две недели были закрыты все школы и запрещены собрания численностью более 50 человек, спортивные состязания будут проходить без зрителей. К настоящему моменту в этом городе с населением примерно 70 тыс. человек зафиксировано 23 случая заражения, всего по острову - 28 случаев.