Российский фильм "Преступный человек" получил главный приз фестиваля "Дух огня" в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 марта. /ТАСС/. Главный приз "Золотая тайга" международного конкурса XVIII фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске получил российский фильм режиссера Дмитрия Мамулии "Преступный человек", церемония награждения и закрытия фестиваля прошла в Ханты-Мансийске в понедельник.

В международном конкурсе и конкурсе российских дебютов участвовало по восемь картин. Международное жюри возглавила гонконгский режиссер Энн Хуэй, российское жюри - режиссеры Наталья Меркулова, Павел Руминов и Нигина Сайфуллаева. Среди нововведений - показ сериалов, которые еще не вышли на телевидении.

"Главный приз XVIII Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня", приз "Золотая тайга" присуждается российскому фильму "Преступный человек", режиссер Дмитрий Мамулия", - назвал победителя ведущий церемонии.

Как отметил режиссер монтажа картины "Преступный человек" Андрей Клычников, он не ожидал такого успеха картины. "Спасибо большое. Я на самом деле не ожидал, меня переполняют эмоции, потому что очень сильные работы. Я бы дал главный приз каждому фильму. Очень круто, что мы победили. Конечно Дмитрий Мамулия будет рад узнать, что мы победили. Спасибо, Ханты-Мансийск, за снег, солнце. Была очень интересная программа фестиваля, было очень приятно", - сказал он.

Швейцарский фильм "Птичий остров" режиссеров Серджо да Кошта и Майя Кос получил второй приз - "Серебряная тайга". Приза "Бронзовая тайга" удостоилась испанская картина "Зумирики" режиссера Оскара Алегрия. Приз Гильдии киноведов и кинокритиков "Слон" достался испанской картине "Долгая ночь" режиссера Элой Энсисо Кашафейро.

Приз за лучший дебют в российском конкурсе достался режиссеру Ксении Ратушной за фильм "Аутло". Приз имени Александра Абдулова - основателя фестиваля - "За лучшую мужскую роль в российском дебютном фильме" получил Денис Крюков, исполнивший главную роль в фильме "Этюд №2" режиссера Андрея Бурмистрова, "За лучшую женскую роль в российском дебютном фильме" - Валерия Репина, сыгравшая в картине "Сделать как надо", режиссера Игоря Полевичко.

О фестивале

XVIII Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" прошел в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта. Темой фестиваля в этом году стала "Пусть всегда будет... Мировое детское и юношеское кино".

Идея проведения фестиваля "Дух огня" принадлежит кинорежиссеру Сергею Соловьеву. Ежегодно в разных залах Ханты-Мансийска и всего округа во время мероприятия проходят конкурсные и информационные показы. Мероприятие проходит при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.