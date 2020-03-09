{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российский фильм "Преступный человек" получил главный приз фестиваля "Дух огня" в Югре

Награду "Золотая тайга" получила кинолента режиссера Дмитрия Мамулии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 марта. /ТАСС/. Главный приз "Золотая тайга" международного конкурса XVIII фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске получил российский фильм режиссера Дмитрия Мамулии "Преступный человек", церемония награждения и закрытия фестиваля прошла в Ханты-Мансийске в понедельник.

В международном конкурсе и конкурсе российских дебютов участвовало по восемь картин. Международное жюри возглавила гонконгский режиссер Энн Хуэй, российское жюри - режиссеры Наталья Меркулова, Павел Руминов и Нигина Сайфуллаева. Среди нововведений - показ сериалов, которые еще не вышли на телевидении.

"Главный приз XVIII Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня", приз "Золотая тайга" присуждается российскому фильму "Преступный человек", режиссер Дмитрий Мамулия", - назвал победителя ведущий церемонии.

Как отметил режиссер монтажа картины "Преступный человек" Андрей Клычников, он не ожидал такого успеха картины. "Спасибо большое. Я на самом деле не ожидал, меня переполняют эмоции, потому что очень сильные работы. Я бы дал главный приз каждому фильму. Очень круто, что мы победили. Конечно Дмитрий Мамулия будет рад узнать, что мы победили. Спасибо, Ханты-Мансийск, за снег, солнце. Была очень интересная программа фестиваля, было очень приятно", - сказал он.

Швейцарский фильм "Птичий остров" режиссеров Серджо да Кошта и Майя Кос получил второй приз - "Серебряная тайга". Приза "Бронзовая тайга" удостоилась испанская картина "Зумирики" режиссера Оскара Алегрия. Приз Гильдии киноведов и кинокритиков "Слон" достался испанской картине "Долгая ночь" режиссера Элой Энсисо Кашафейро.

Приз за лучший дебют в российском конкурсе достался режиссеру Ксении Ратушной за фильм "Аутло". Приз имени Александра Абдулова - основателя фестиваля - "За лучшую мужскую роль в российском дебютном фильме" получил Денис Крюков, исполнивший главную роль в фильме "Этюд №2" режиссера Андрея Бурмистрова, "За лучшую женскую роль в российском дебютном фильме" - Валерия Репина, сыгравшая в картине "Сделать как надо", режиссера Игоря Полевичко.

О фестивале

XVIII Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" прошел в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта. Темой фестиваля в этом году стала "Пусть всегда будет... Мировое детское и юношеское кино".

Идея проведения фестиваля "Дух огня" принадлежит кинорежиссеру Сергею Соловьеву. Ежегодно в разных залах Ханты-Мансийска и всего округа во время мероприятия проходят конкурсные и информационные показы. Мероприятие проходит при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
Вышел финальный трейлер "Черной вдовы" на русском языке
Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС