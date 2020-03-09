В Московском международном доме музыки появилась мемориальная комната Шнитке

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Мемориальная комната, посвященная Альфреду Шнитке, появилась в Московском международном доме музыки (ММДМ). Об этом рассказал журналистам в понедельник народный артист СССР, президент ММДМ Владимир Спиваков, друживший с композитором.

"Мы сделали мемориальную комнату Альфреда Шнитке, гениального человека, музыканта, с которым меня связывали долгие отношения", - сообщил Спиваков. Маэстро рассказал, как после одного из концертов оркестра под его управлением в Германии Шнитке, будучи уже тяжело больным, позвонил ему и сказал: "То, что я услышал, Володя, это воплощенная мечта композитора".

Также Шнитке посвятил другу произведение "Пять фрагментов по картинам Иеронимуса Босха". "Естественно, я исполнял это сочинение. И мне хотелось как-то воссоздать ту атмосферу, в которой он жил и работал. Мебель, которую вы здесь видите, она начала XX века и как будто звучит и несет отпечаток души хозяина", - добавил Спиваков.

Альфред Шнитке родился 24 ноября 1934 года в городе Энгельсе на Волге в еврейско-немецкой семье. Первые уроки музыки получил в 1946 году в Вене, где его отец в течение нескольких лет работал переводчиком. Продолжил музыкальное образование в Москве. В 1953 году он окончил дирижерско-хоровое отделение Музыкально-педагогического училища имени Октябрьской революции (ныне Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке), в 1958 году - Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по классу композиции.

Каталог произведений Шнитке включает более 70 названий. Среди известных произведений композитора: оперы "Одиннадцатая заповедь", "Жизнь с идиотом" и "Джезуальдо", балет "Лабиринты", оратория "Нагасаки", прелюдия памяти Дмитрия Шостаковича и другие. Кроме того, им написана музыка к десяткам фильмов. В их числе кинокартины "Комиссар" Александра Аскольдова, "Ты и я" и "Восхождение" Ларисы Шепитько, "Экипаж" Александра Митты и др. В 1989-1990 годах Берлинская научная коллегия предоставила Шнитке стипендию, и он переехал в Берлин.

С 1990 году он преподавал в Гамбургской высшей школе музыки. В последние годы жизни композитор перенес три инсульта, но тем не менее продолжал писать музыку. Умер 3 августа 1998 года в Гамбурге (ФРГ). Похоронили его в Москве на Новодевичьем кладбище. Деятельность Шнитке была отмечена многими наградами. Среди них Государственная премия РСФСР имени Н. К. Крупской, национальная кинематографическая премия "Ника", Государственная премия Российской Федерации. Шнитке - заслуженный деятель искусств РСФСР.