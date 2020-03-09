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Распространение коронавируса нового типа

Организаторы отменили концерты Мадонны в Париже из-за коронавируса

Они должны были пройти 10 и 11 марта

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Организаторы отменили запланированные на 10 и 11 марта концерты американской певицы Мадонны из-за мер, введенных против распространения коронавируса. Об этом говорится в распространенном в понедельник коммюнике концертного зала Grand Rex, где должно было состояться шоу.

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"Следуя министерскому указу о запрете на проведение мероприятий численностью более 1 тыс. человек, мы с глубоким сожалением объявляем об отмене двух последних шоу", - отмечается в сообщении. Организаторы также указали, что вернут деньги за все купленные билеты.

По последним данным санитарно-медицинского агентства Sante publique France, число случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 1126, из них 19 оказались смертельными.

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ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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