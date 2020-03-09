{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новый зал Дома музыки открылся концертом "Виртуозов Москвы" под управлением Спивакова

В новом зале есть трансформируемое сценическое пространство, моделируемая акустика, видеопроекционное и звукозаписывающее оборудование последнего поколения

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Новый зал Московского международного дома музыки (ММДМ) торжественно открылся в понедельник вечером. Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и его художественный руководитель, президент ММДМ Владимир Спиваков выступили перед первыми гостями нового зала с программой, в которую вошли сочинения Моцарта, Россини и Доницетти.

В премьерный вечер с оркестром и маэстро Спиваковым на сцену вышла солистка Большого театра Анна Аглатова (сопрано). Прозвучали увертюра к опере "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта, увертюра к опере "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, вальс Мюзетты из оперы "Богема" Джакомо Пуччини, другие произведения.

"Здесь все сделано по последнему слову техники. Плюс это и студия звукозаписи, где можно будет записывать диски, программы разные, приглашать солистов - и наших, и зарубежных. Этот зал, действительно, жемчужина. Я очень счастлив, что это произошло. Считаю, что это колоссальный подарок музыкантам, подарок всем тем, кто приходит в Дом музыки, подарок Москве", - сказал Спиваков журналистам перед концертом.

В зале есть трансформируемое сценическое пространство, моделируемая акустика, видеопроекционное и звукозаписывающее оборудование последнего поколения. Помещение стало основной репетиционной площадкой для оркестров - резидентов ММДМ - камерного оркестра "Виртуозы Москвы" и Национального филармонического оркестра России. Новый зал может принять 286 зрителей.

Спиваков добавил, что он сделал подарок и со своей стороны. В холле появилось арт-пространство, для создания которого маэстро передал в дар работы современных художников и скульпторов из личной коллекции. Теперь зрители могут увидеть в фойе картины Евгения Расторгуева, Юрия Васильева, Бориса Бича, Оксаны Мась, Игоря Новикова, скульптуры Сергея Сергеева, а во внутреннем помещении зала соседствуют полотна Алексея Мочалова, Александра Стоцкого, Ольги Кройтор и Александра Ворохоба.

"Мне хотелось это пространство сделать арт-пространством, соответствующим нашим хорошим музеям современного искусства, в которых я всегда бываю перед концертами для поднятия духа. Многие вещи, которые вы видите, - произведения художников, которые сегодня на виду. Их работы находятся в самых лучших музеях Амстердама, Парижа, Лондона, в Соединенных Штатах Америки. Конечно, я отбирал по своим возможностям и своему вкусу. Мне кажется, что все сложилось", - отметил Спиваков и добавил, что в новом зале ММДМ регулярно будут проходить выступления известных музыкантов и артистов, презентации, театрализованные представления, творческие встречи и другие проекты.

О Московском международном доме музыки

ММДМ был открыт в 2002 году, он является одним из крупнейших филармонических комплексов в России и мире. Одним из инициаторов создания в столице многофункционального культурного центра стал выдающийся скрипач и дирижер, народный артист СССР, обладатель почетного звания "Артист ЮНЕСКО во имя мира" Владимир Спиваков.

Теги
РоссияСпиваков, Владимир Теодорович
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Организаторы отменили концерты Мадонны в Париже из-за коронавируса
Они должны были пройти 10 и 11 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС