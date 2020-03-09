Новый зал Дома музыки открылся концертом "Виртуозов Москвы" под управлением Спивакова

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Новый зал Московского международного дома музыки (ММДМ) торжественно открылся в понедельник вечером. Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и его художественный руководитель, президент ММДМ Владимир Спиваков выступили перед первыми гостями нового зала с программой, в которую вошли сочинения Моцарта, Россини и Доницетти.

В премьерный вечер с оркестром и маэстро Спиваковым на сцену вышла солистка Большого театра Анна Аглатова (сопрано). Прозвучали увертюра к опере "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта, увертюра к опере "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, вальс Мюзетты из оперы "Богема" Джакомо Пуччини, другие произведения.

"Здесь все сделано по последнему слову техники. Плюс это и студия звукозаписи, где можно будет записывать диски, программы разные, приглашать солистов - и наших, и зарубежных. Этот зал, действительно, жемчужина. Я очень счастлив, что это произошло. Считаю, что это колоссальный подарок музыкантам, подарок всем тем, кто приходит в Дом музыки, подарок Москве", - сказал Спиваков журналистам перед концертом.

В зале есть трансформируемое сценическое пространство, моделируемая акустика, видеопроекционное и звукозаписывающее оборудование последнего поколения. Помещение стало основной репетиционной площадкой для оркестров - резидентов ММДМ - камерного оркестра "Виртуозы Москвы" и Национального филармонического оркестра России. Новый зал может принять 286 зрителей.

Спиваков добавил, что он сделал подарок и со своей стороны. В холле появилось арт-пространство, для создания которого маэстро передал в дар работы современных художников и скульпторов из личной коллекции. Теперь зрители могут увидеть в фойе картины Евгения Расторгуева, Юрия Васильева, Бориса Бича, Оксаны Мась, Игоря Новикова, скульптуры Сергея Сергеева, а во внутреннем помещении зала соседствуют полотна Алексея Мочалова, Александра Стоцкого, Ольги Кройтор и Александра Ворохоба.

"Мне хотелось это пространство сделать арт-пространством, соответствующим нашим хорошим музеям современного искусства, в которых я всегда бываю перед концертами для поднятия духа. Многие вещи, которые вы видите, - произведения художников, которые сегодня на виду. Их работы находятся в самых лучших музеях Амстердама, Парижа, Лондона, в Соединенных Штатах Америки. Конечно, я отбирал по своим возможностям и своему вкусу. Мне кажется, что все сложилось", - отметил Спиваков и добавил, что в новом зале ММДМ регулярно будут проходить выступления известных музыкантов и артистов, презентации, театрализованные представления, творческие встречи и другие проекты.

О Московском международном доме музыки

ММДМ был открыт в 2002 году, он является одним из крупнейших филармонических комплексов в России и мире. Одним из инициаторов создания в столице многофункционального культурного центра стал выдающийся скрипач и дирижер, народный артист СССР, обладатель почетного звания "Артист ЮНЕСКО во имя мира" Владимир Спиваков.