Театр Наций представит спектакль Талгата Баталова "Покорность"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Премьерные показы спектакля Талгата Баталова "Покорность" по одноименному роману французского писателя Мишеля Уэльбека с Владимиром Мишуковым в главной роли пройдут 10 и 11 марта на сцене Государственного Театра наций.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе театра, первые спектакли пройдут в формате превью, а полностью спектакль сложиться к апрелю, тогда и будут проведены пресс-показ и светская премьера.

Как рассказал режиссер постановки, роман Уэльбека, антиутопическое сочинение о Европе 2022 года, затрагивает проблему - следовать ли новым правилам жизни или оказаться на ее обочине. "Есть у современного человека выбор или это иллюзия - вопрос, который мы поднимаем в нашем спектакле", - передают слова режиссера в пресс-службе.

Исполнитель главной роли - Владимир Мишуков, известный зрителю по проектам "Содержанки" и "А.Л.Ж.И.Р.", возвращается на театральные подмостки после восьмилетнего перерыва. Его партнершами по сцене станут Стася Милославская ("Красные браслеты", "Обычная женщина", "Бык", "Колл-центр") и Ольга Сутулова ("Ленинград", "Красные браслеты", "Содержанки").

Также в постановке задействованы Алексей Розин, Андрей Фомин, Валентин Самохин, Екатерина Шерко, Анастасия Шукевич.

Роман "Покорность" был опубликован 7 января 2015 года и сразу завоевал популярность и вызвал споры благодаря тому, что касался такой непростой темы, как взаимодействие христианских традиций и ислама в современной Франции. Для спектакля роман адаптировал белорусский драматург, участник ведущих фестивалей современной драматургии Дмитрий Богославский. Текст Уэльбека был преобразован в исповедь главного героя, в результате которой он приходит к решению начать новую жизнь, перейдя из католичества в ислам.