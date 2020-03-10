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Мультфильм "Маша и Медведь" впервые покажут на китайском телевидении

С 12 марта первый и второй сезоны мультсериала будут представлены на детском направлении телекомпании CCTV

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российский мультфильм "Маша и Медведь" с 12 марта будут показывать на Центральном телевидении Китая (CCTV), сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании Animaccord, которая является правообладателем мультсериала.

"Animaccord впервые запускает мультсериал "Маша и Медведь" на Центральном телевидении Китая (CCTV). С 12 марта мультсериал "Маша и Медведь", первый и второй сезоны, будет представлен на детском направлении телекомпании CCTV - телеканале CCTV-14", - сообщили в пресс-службе.

Представитель компании отметил, что ранее мультфильм уже был запущен в одном из самых популярных китайских медиаприложений Xigua Video.

В 2019 году серия "Маша плюс каша" официально стала самым просматриваемым мультфильмом на YouTube. На данный момент мультфильм переведен на 39 языков, его показывают в более чем 150 странах.

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Китай
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