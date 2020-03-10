В Анадыре открылся Международный арктический кинофестиваль "Золотой ворон"

АНАДЫРЬ, 10 марта, /ТАСС/. Четвертый международный арктический кинофестиваль "Золотой ворон" открылся в субботу в Анадыре. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель кинофорума Филипп Абрютин.

"В конкурсе игровых полнометражных фильмов представлены пять картин. Столько же - в номинации "Неигровые полнометражные фильмы". Больше всего работ заявлено среди игровых короткометражек - их будет семь. Много премьер ожидается в этом году в короткометражном неигровом конкурсе. Всего в заявленной номинации покажут шесть работ из Великобритании, США, Швеции, Норвегии, Финляндии. Также на фестивале впервые учреждена номинация "Киновзлет!" для начинающих кинематографистов Чукотки. В нее вошли пять работ", - рассказал ТАСС Филипп Абрютин.

Кинофестиваль "Золотой ворон" за четыре года уже стал своеобразной визитной карточкой Чукотки. Главной целью его проведения организаторы называют продвижение современных картин, связанных с Арктикой и отражающих различные аспекты жизни в этом регионе.

Традиционно богатой ожидается и внеконкурсная программа фестиваля. Зрителям покажут известные анимационные картины, посвященные Северу. Кроме того, их ждут творческие встречи с именитыми гостями, среди которых актер и режиссер Сергей Пускепалис - его детство связано с чукотским городом Билибино.

Специальными гостями кинофестиваля станут посол Канады в России Элисон Леклер, а также известный актер и режиссер Гойко Митич. Дипломат примет участие в круглом столе по развитию кино в Арктике. Актер будет оценивать игровые полнометражные фильмы вместе с остальными членами жюри.

Уже в конце прошлой недели на Чукотке начали показывать фильмы, не вошедшие в программу фестиваля. На многие из них свободный вход.

Организаторы кинофестиваля сообщают, что призовой фонд в этом году составляет 580 тыс. рублей. Торжественное закрытие международного мероприятия состоится 16 марта. Международный арктический кинофестиваль "Золотой ворон" проводится в Анадыре с 2017 года.