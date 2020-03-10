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Авторы саундтрека к сериалу "Очень странные дела" впервые выступят в Москве

Концерт пройдет 26 мая в "Известия Hall"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Обладатели премии "Эмми" и номинанты "Грэмми", американские композиторы Кайл Диксон и Майкл Стайн выступят 26 мая в "Известия Hall" в Москве. Это будет первый визит в Россию авторов саундтрека к сериалу "Очень странные дела", отметили организаторы концерта.

"Кайл Диксон и Майкл Стайн - авторы оригинального саундтрека к сериалу "Очень странные дела" - впервые выступят в России после нескольких успешных туров по Европе, где каждый концерт сопровождался солд-аутом и дополнительной датой, - рассказали организаторы. - Главные музыкальные темы из ставшего <...> культовым сериала впервые прозвучат в Москве "живьем" 26 мая".

Научно-фантастический сериал "Очень странные дела" (Stranger Things) был запущен в 2016 году стриминг-платформой Netflix. Режиссеры Мэтт и Росс Дафферы воссоздали в кадре атмосферу 1980-х годов, отдавая дань уважения работам Стивена Спилберга, Джона Карпентера и Стивена Кинга. Музыкальные темы сериала отсылают к истокам становления электронной музыки в эпоху Джорджио Мородера, Жана-Мишеля Жарра и группы Kraftwerk.

"Главная тема сериала зажила своей жизнью, поклонники "Очень странных дел" массово устанавливали ее на рингтоны. Оценили творчество Диксона-Стайна и профессионалы. За саундтрек "Очень странных дел" композиторы получили престижную премию Emmy, две номинации на Grammy и номинацию на премию World Soundtrack Award", - добавили организаторы гастролей.

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