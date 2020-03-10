Группа Little Big представит песню для "Евровидения" 12 марта

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Группа Little Big 12 марта, в четверг, представит песню, с которой примет участие в конкурсе "Евровидение" в Нидерландах в мае. Композиция прозвучит в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе канала.

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"Премьера песни группы Little Big, которая представит Россию на "Евровидении-2020", состоится 12 марта в программе "Вечерний Ургант". Информация о песне была передана EBU (Европейскому вещательному союзу - прим. ТАСС) своевременно и в соответствии с регламентом", - сказали в пресс-службе.

Ранее вокалист коллектива Илья Прусикин рассказал ТАСС, что трек будет "веселый, с бразильским оттенком". "Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе", - сказал он.

Согласно жеребьевке, группа Little Big, представляющая Россию, выступит в первой части первого полуфинала "Евровидения" 12 мая в Роттердаме.

Группа Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива: вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 млн пользователей. Группа часто гастролирует в Европе.

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии, а девизом - "Откройся" (Open Up).