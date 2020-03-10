{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Евровидение-2020"

Группа Little Big представит песню для "Евровидения" 12 марта

Композиция прозвучит в эфире программы "Вечерний Ургант"
Группа Little Big Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Группа Little Big
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Группа Little Big 12 марта, в четверг, представит песню, с которой примет участие в конкурсе "Евровидение" в Нидерландах в мае. Композиция прозвучит в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе канала.

На эту тему
На "Евровидение" от России впервые поедут блогеры. Почему Little Big могут победить?

"Премьера песни группы Little Big, которая представит Россию на "Евровидении-2020", состоится 12 марта в программе "Вечерний Ургант". Информация о песне была передана EBU (Европейскому вещательному союзу - прим. ТАСС) своевременно и в соответствии с регламентом", - сказали в пресс-службе.

Ранее вокалист коллектива Илья Прусикин рассказал ТАСС, что трек будет "веселый, с бразильским оттенком". "Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе", - сказал он.

Согласно жеребьевке, группа Little Big, представляющая Россию, выступит в первой части первого полуфинала "Евровидения" 12 мая в Роттердаме.

Группа Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива: вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 млн пользователей. Группа часто гастролирует в Европе.

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии, а девизом - "Откройся" (Open Up).

Теги
Россия"Евровидение-2020"
Реклама на ТАСС
Авторы саундтрека к сериалу "Очень странные дела" впервые выступят в Москве
Концерт пройдет 26 мая в "Известия Hall"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС