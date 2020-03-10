Исполнительница главной роли в сериале "Полицейский с Рублевки" дебютировала как режиссер

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Исполнительница главной роли в сериале "Полицейский с Рублевки" Светлана Суханова представила свою первую режиссерскую работу - фильм-притчу "Счастье в конверте".

По сюжету фильма три сотрудницы провинциального почтового отделения собравшись после работы, чтобы отметить первый рабочий день юной Нади, решают рассказать друг другу истории о дружбе, любви, верности и семье. Особенностью картины стало то, что о войне рассказано через события сегодняшних дней.

"Нам хотелось сделать доброе, светлое, может быть, местами похожее на советское, кино. <...> Мы пытаемся этим фильмом наладить связь с детьми, с родителями, с друзьями, и поразмышлять на какие-то очень важные и вечные вопросы, которые каждому из нас близки", - сказала режиссер во вторник на пресс-конференции.

Суханова добавила, что ей хотелось снять фильм, который было бы не стыдно показать маме, несмотря на то, что, по мнению режиссера-дебютантки, такие фильмы сейчас не особо популярны.

Премьера картины в Москве состоится 12 марта, в преддверии 75-летия Великой Победы. Премьерные показы фильма уже прошли в 23 городах России.

Светлана Суханова - российская актриса, родилась в Алтайском крае. В 2004 году окончила с отличием Санкт-Петербургскую Государственную Академию Театрального Искусства (СПБГАТИ), курс В.В. Петрова. Помимо "Полицейского с Рублевки" снималась в таких проектах как "Бабушка легкого поведения", "Тариф Новогодний", "Беловодье. Тайна затерянной страны" и др.