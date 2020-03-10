Суд признал Led Zeppelin авторами композиции Stairway to Heaven

ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. Британская рок-группа Led Zeppelin одержала победу в длительном судебном споре в связи с обвинениями коллектива в заимствовании значительной части одной из самых известных композиций - Stairway to Heaven, сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

Девять из 11 присяжных в апелляционном суде девятого округа США в Сан-Франциско сочли, что произведение не является плагиатом. В противном случае его авторы - Роберт Плант и Джимми Пейдж - должны были бы выплатить компенсацию в несколько миллионов долларов.

Судебное разбирательство началось в июне 2016 года. Истцы утверждали, что музыканты Led Zeppelin нарушили авторские права, так как использовали в вышедшей в 1971 году Stairway to Heaven фрагменты мелодии, прозвучавшей до этого в инструментальной композиции под названием Taurus. Последняя была записана в 1967 году американской группой Spirit.

И тогда же, буквально на следующий день, присяжные пришли к выводу о том, что нет оснований говорить о нарушении авторских прав. Однако в 2018 году по решению апелляционного суда девятого округа, который выявил ошибки судебного органа первой инстанции, делу был дан новый ход - назначены новые слушания.

Led Zeppelin - одна из самых успешных, новаторских и влиятельных рок-групп в современной истории - образована в 1968 году в Лондоне. Тираж альбомов по всему миру превышает 300 млн копий, многие пластинки команды занимали верхние строчки музыкального чарта журнала Billboard. Журнал Rolling Stone назвал Led Zeppelin "лучшей группой 1970-х годов". Коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.