Россия вслед за всем миром переносит прокат "Кролика Питера 2"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Семейная комедия "Кролик Питер 2" предварительно выйдет в широкий российский прокат 6 августа. Изначально картина должна была появиться на широком экране 2 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе компании Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR).

"Изменение сроков - это стратегическое решение студии. Фильм перенесен во всем мире", - сказал собеседник агентства.

Ранее The Hollywood Reporter писал о том, что премьера анимационного фильма перенесена на август в Европе, это связано с предосторожностью из-за угрозы распространения коронавируса.

Первая часть фильма рассказывала о приключениях маленького крольчонка по имени Питер, который хочет пробраться в огород к грозному фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами. Во второй части Питер в поисках приключений отправляется в большой город. Члены его большой и дружной семьи пытаются вернуть домой беглеца. Роли озвучивали Марго Робби, Элизабет Дебики и другие.