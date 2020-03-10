{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Венская опера отменила спектакли до конца марта из-за коронавируса

Зрители смогут вернуть билеты на спектакли с 10 по 31 марта в период до 30 июня 2020 года

ВЕНА, 10 марта. /ТАСС/. Венская государственная опера отменила все концертные мероприятия с 10 по 31 марта после объявления властей Австрии о мерах борьбы с распространением нового коронавируса.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"В связи с объявленным сегодня решением австрийского правительства с этого дня все спектакли и мероприятия в Венской государственной опере отменяются предварительно до конца марта", - отметили в дирекции оперы. Зрители смогут вернуть билеты на спектакли с 10 по 31 марта 2020 в период до 30 июня 2020 года. Владельцы абонементов будут проинформированы в отдельном порядке.

Во вторник власти Австрии с целью борьбы с коронавирусом объявили о запрете на въезд для всех прибывающих из Италии, запрете проведения крупных массовых мероприятий под открытым небом с участием более 500 человек и в закрытых помещениях с участием более 100 человек до апреля, а также о переводе занятий в высших учебных заведениях на удаленный режим с 16 марта. Канцлер Себастьян Курц призвал работодателей перевести по возможности сотрудников на удаленную работу и обратился с просьбой к населению сократить социальные контакты и общественную жизнь.

Меры властей Австрии также распространяются на международные организации, расположенные в Вене. Организаторы многих культурных событий, конференций, выставок и других концертных мероприятий во вторник объявляют об их отмене, потому что число их участников во всех случаях превышает 100 человек.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии составляет к настоящему моменту 157. На наличие вируса были проверены более 5 тыс. человек, десятки людей были помещены в карантин из-за контактов с заразившимися. Случаи инфицирования зафиксированы во всех регионах страны. Смертельных случаев пока не зарегистрировано. Жидкие дезинфицирующие средства и медицинские маски стали дефицитом в торговых точках и аптеках Австрии из-за высокого спроса.

 

Теги
АвстрияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Гатчинский дворец открыл интерактивные экспозиции о детях императора Александра III
Юные посетители музея смогут повторить на выставке задания, которые давали царским детям: повторить стишок на французском языке, нарисовать модель хижины, а также научиться держаться в седле
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС