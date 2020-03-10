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Фотодокументальная выставка "Галерея знаменитых женщин" открылась в Ингушетии

Экспозиция пройдет в Мемориальном комплексе жертвам репрессий до 15 марта

МАГАС, 10 марта. /ТАСС/. Выставка, посвященная жизни и деятельности выдающихся женщин Ингушетии, в том числе в годы Великой Отечественной войны, открылась в Мемориальном комплексе жертвам репрессий в республике, рассказали ТАСС во вторник в пресс-службе комплекса.

"В выставочном зале Мемориального комплекса жертвам репрессий проходит выставка "Галерея знаменитых женщин Ингушетии". Так, жители и гости республики смогут познакомиться здесь с документами, отражающими жизнь и деятельность выдающихся представительниц прекрасного пола в дореволюционный период, в годы Великой Отечественной войны, а также в настоящее время" - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, посетители выставки смогут познакомиться с биографиями известных женщин республики, а также увидеть их фото. На выставке, в частности, представлена информация о единственной россиянке, дважды покорившей Эверест - с южной и северной стороны - Лейле Албобачиевой. Погибла она при восхождении на Эльбрус в сентябре 2014 года. До трагического происшествия поднималась на Эльбрус 12 раз.

Кроме того, посетители узнают об участницах Великой Отечественной войны, в том числе Асият Тутаевой, которая работала в одном из госпиталей во время войны и погибла в плену. Еще один из героев выставки - Ляля Ужахова - командир зенитного расчета, участвовала в ожесточенных сражениях под Москвой, награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью "За победу над Германией в 1941-1945 годах",

"В числе известных женщин Ингушетии и Лемка Барахоева - единственная женщина-ингушка, которой было присвоено звание Героя Социалистического Труда. А также Марем Арапханова - воспитатель детского сада Сунженского района Республики Ингушетии, Герой РФ. Ее самоотверженные действия способствовали обнаружению и уничтожению группы боевиков в ночь на 26 сентября 2002 года", - рассказали в пресс-службе.

Выставка продлится до 15 марта.

О мемориальном комплексе

Мемориальный комплекс жертвам репрессий был открыт 23 февраля 1997 году. Памятник сооружен в целях сохранения памяти о жертвах тоталитарного режима, а действующий в его стенах музей посвящен пропаганде истории причин и последствий репрессий.

Автор проекта башни, где располагаются экспозиции музея - народный художник Российской Федерации Мурад Полонкоев, в 2002 году удостоен за этот проект "Золотой медали" Академии художеств РФ. Здание музея является памятником архитектуры и внесен в реестр Академии художеств РФ. Мемориал памяти и славы украшен садово-парковыми зонами, состоящими из цветочных клумб и вечнозеленых насаждений.

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