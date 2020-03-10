Музей "Ясная Поляна" запустил в интернете проект с портретами Толстых

ТУЛА, 10 марта. /ТАСС/. Музей-усадьба "Ясная Поляна" в Тульской области запустил мультимедийный спецпроект "Лица дома Толстого". В виртуальной экспозиции размещены 18 портретов членов семьи Толстых XVIII-XIX веков, созданных Репиным, Крамским и другими художниками, сообщила во вторник пресс-служба музея.

"В мультимедийном спецпроекте "Лица Дома Толстого" музей-усадьба "Ясная Поляна" рассказывает историю семьи писателя, воплощенную в 18 живописных полотнах, создававшихся на протяжении XVIII-XIX столетий. Как и при жизни писателя, эти портреты по-прежнему украшают стены его дома. Особая ценность живописной коллекции яснополянского музея состоит в том, что портреты самого Льва Толстого, его жены и дочерей были созданы известными русскими художниками: Иваном Николаевичем Крамским, Ильей Ефимовичем Репиным, Николаем Николаевичем Ге, Валентином Александровичем Серовым", - говорится в сообщении. Сайт проекта: portraitsoftolstoyhouse.tilda.ws.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе музея, виртуальная экспозиция открывается портретом княгини, прапрабабушки Льва Толстого по отцовской линии Татьяны Горчаковой, далее идут портреты его прадедов, князей Сергея Волконского и Николая Горчакова, других представителей рода и самого Льва Толстого. "Необходимость создания мультимедийной галереи обусловлена тем, что экскурсии в музее проходят в очень плотном графике, и нет возможности подробно рассказывать о каждом произведении живописи. В проекте можно не только рассмотреть портреты, но и получить по каждому из них основную информацию, в том числе о биографии того или иного члена семьи Толстых", - отметили в пресс-службе.

Ясная Поляна - усадьба в Щекинском районе Тульской области, где 9 сентября 1828 года родился писатель Лев Толстой. Здесь им были написаны "Война и мир", "Анна Каренина" и другие произведения, на территории усадьбы находится могила писателя. Леса, парки, сады в усадьбе Л. Н. Толстого вместе с другими мемориальными объектами перешли под охрану государства в 1921 году, когда было подписано постановление ВЦИК, согласно которому Ясную Поляну объявили национальной собственностью РСФСР. В 1986 году яснополянский музей получил статус Государственного мемориального и природного заповедника, в 1993 году - статус объекта культуры особо важного значения.