Мединский: "Ленфильм" должен стать "точкой опоры" киноотрасли в Санкт-Петербурге

"Мы договорились о том, что "Ленфильм" будет таким консолидатором киноотрасли, и с большим энтузиазмом эта тема поддержана всеми кинематографистами Петербурга, поскольку нужна точка опоры. У нас много талантливых режиссеров, вообще деятелей кино, умеющих делать кино, в Петербурге их много. А вот индустрии как таковой - ее мало. Задача заключается в том, чтобы эту индустрию по сути воссоздать", - сказал Мединский по итогам прошедшей на "Ленфильме" встречи с известными режиссерами, сценаристами и историками, посвященной проблематике создания исторических фильмов.

Среди участников встречи были режиссеры и сценаристы Дмитрий Месхиев, Игорь Копылов, Виктор Мережко, Влад Фурман, Андрей Константинов, врио генерального директора "Ленфильма" Инесса Юрченко, историк киностудии и киновед Александр Поздняков.

Именно петербургская киностудия была выбрана в качестве площадки для встречи, потому что "Ленфильм" известен своими традициями замечательных исторических фильмов", пояснил Мединский. "И мы, конечно, надеемся, что с новым руководством киностудии этот процесс перезапустится", - добавил он. По его мнению, киностудия, которая в этом году отмечает 106 лет с момента основания, "должна вернуться на кинорынок, быть достойной тех великих традиций, которые здесь всегда существовали".

"Меня в данном случае интересует вопрос контента, что нам сделать для того, чтобы нам потом не приходилось бесконечно бороться с фальсификацией истории не только за рубежом, но и внутри нашей страны. Немало и снималось, и печаталось продукции, которая не служила интересам России, не служила интересам наших граждан, и в которой не было исторической правды", - сказал Мединский, отметив в этой связи приоритетное значение "духа истории". "В этом отношении все, кто сидел за этим столом, - они все были абсолютно единого мнения, мы все единомышленники", - резюмировал он.

Киностудия "Ленфильм" ведет историю с 1914 года, когда был основан Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета. Название "Ленфильм" студия получила в 1930-х годах. На студии сняты такие фильмы, как "Чапаев", трилогия о Максиме, "Гамлет", "Дама с собачкой", "Двадцать дней без войны" и множество других.