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МХТ им. Чехова начал выпускать журнал о театре "Камергерский, 3"

Тираж первого номера составил 999 экземпляров, он посвящен премьере спектакля Оскараса Коршуноваса "Чайка"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Московский Художественный театр имени А. П. Чехова презентовал во вторник первый выпуск журнала о театральной жизни "Камергерский, 3". Номер посвящен премьере Оскараса Коршуноваса "Чайка", сообщила на пресс-конференции во вторник главный редактор издания Нина Суслович.

"Весь первый номер посвящен премьере "Чайки". Мы пытались сделать журнал и популярным, и в то же время интеллектуальным чтением", - отметила Суслович.

По ее словам, в журнал вошли интервью с артистами и создателями постановки, которая была представлена на сцене МХТ 28 февраля 2020 года. Помимо этого, авторы включили интервью с историком МХАТ Инной Соловьевой о театральном мифе чеховской "Чайки".

Как рассказал ТАСС заместитель худрука МХТ им. Чехова Вадим Верник, журнал планируется выпускать раз в два месяца. "Он будет посвящен прежде всего премьерам художественного театра. В следующем номере будет премьера Сергея Женовача "В окопах Сталинграда", спектакля по повести Виктора Некрасова", - отметил он, добавив, что далее выпуски будут выходить с начала осени.

Распространяться журнал будет среди зрителей театра, тираж первого номера составил 999 экземпляров. Оформлением журнала занимался главный художник МХТ Александр Боровский. "Оформление эксклюзивное, визуально в традициях Художественного театра. Очень важно передать в этом журнале атмосферу сегодняшнего театра и историю театра", - подчеркнул Верник.

Теги
РоссияЖеновач, Сергей Васильевич
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