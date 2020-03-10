В России открылся фестиваль индийского кино

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Картина "Тьма" режиссера Датту Сандипа открыла IV Bollywood Film Festival, на котором российским зрителям будут показаны самые яркие фильмы Индии. Показы пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Тюмени и Самаре с 10 по 15 марта. Церемония открытия киносмотра прошла во вторник в московском киноцентре "Октябрь".

"Кинофестиваль стал уже очень успешным событием, которое проводится четвертый год подряд. Событие получает очень хорошие отклики у зрителей не только в Москве, но и в других городах. Совсем неудивительно, что фестиваль так успешен, поскольку индийские фильмы в России пользуются большой популярностью. Я особенно рад тому, что сегодня на кинофестивале будет представлен региональный фильм, снятый на языке маратхи, который является отличным по качеству и актерскому составу", - сказал посол страны в Москве Венкатеш Варма.

Режиссер фильма "Тьма" Датту Сандип отметил, что снял фильм в необычном для Индии жанре хоррора. "Когда я был студентом в Пуне и изучал кинематографию, то был большим фанатом Андрея Тарковского, и все мои впечатления о России связаны с тем, как он изображал страну в своих картинах. В Индии не так много снимается хоррор-фильмов, но то, что мы вам представим, - это фильм, который снимался новым способом. Особенность нашей картины в том, что, в отличие от того, к чему привыкли люди в индийском кино, в этом фильме нет песен", - сказал режиссер.

По сюжету Рахул и Йогеш ездят по стране и фиксируют на видео паранормальные активности. Однажды они получают предложение от одного богатого риелтора провести несколько дней в его загородном доме, чтобы расследовать самоубийство его жены. Он не верит, что та умерла по собственной воле и подозревает, что в доме живет зло. На открытие приехали актеры фильма: Сатиш Гэйдж, Ашок Бисварао, Шрейас Бехре и Раджкумар Джарандж.

В программу фестиваля также вошли комедии "Берегитесь, красавицы" и "Свадебная церемония", а также драмы "Отважная", "Слепая любовь" и "Индия, вперед".