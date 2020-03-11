Мацуев отменил гастроли в США по причине плохого самочувствия

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пианист Денис Мацуев сообщил во вторник в Facebook об отмене концертов в США в связи с острым фарингитом.

"К сожалению, не лечу в Америку, потому что с утра резко поднялась температура, разболелось горло. Вы знаете, насколько редко я отменяю свои концерты, насколько важно для меня иметь возможность каждый день выходить на сцену и встречаться с моей любимой публикой по всему миру. До последнего момента я надеялся на то, что три дня концертов с Валерием Гергиевым и моим любимым Нью-Йоркским филармоническим оркестром в Линкольн-центре в США состоятся несмотря ни на что. Но сегодня лечащий врач поставил диагноз "острый фарингит" и категорически запретил длительный перелет, потому что высок риск осложнения, в том числе на барабанные перепонки, что может надолго вывести меня из строя в итоге" - пояснил Мацуев.

Артист дает в год около 150 концертов, выступает с почти 20 сольными программами на концертных площадках всего мира. Выпускник Московской государственной консерватории принимает участие в престижных фестивалях в Эдинбурге (Шотландия), Баден-Бадене (Германия), Вербье (Швейцария), Санкт-Петербурге (Россия).

Мацуев выступает с известными коллективами из США, Германии, Франции, Великобритании, оркестрами Мариинского театра и театра La Scala, Европейским камерным оркестром и др. Его партнерами по сцене были выдающиеся дирижеры мира, среди которых Юрий Темирканов, Марис Янсонс, Зубин Мета, Курт Мазур, Пааво Ярви, Антонио Паппано, Шарль Дютуа, Алан Гилберт, Владимир Федосеев, Юрий Башмет, Юрий Симонов, Леонард Слаткин, Иван Фишер, Семен Бычков, Манфред Хонэк.