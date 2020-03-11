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СП: реализация проекта по сохранению культурного наследия отстает от плановых сроков

Первоначально общая стоимость проекта составляла $250,5 млн

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Реализация проекта "Сохранение и использование культурного наследия в России", в котором участвуют, в частности, Ленинградская и Псковская области, отстает от плановых сроков. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"В ходе проверки установлены факты недостижения целей и ожидаемых результатов по контрактам, заключенным в рамках реализации трех подпроектов, а также неэффективного использования ресурсов, созданных за счет средств займа и софинансирования из федерального бюджета", - приводятся в документе слова аудитора Счетной палаты Алексея Саватюгина.

Проект был запущен в 2011 году в целях поддержки сохранности, безопасного хранения и использования объектов культурного наследия, а также повышения институционального потенциала регионов в сфере управления объектами культурного наследия. В нем участвуют четыре региона: Ленинградская, Псковская, Новгородская и Тверская области. Проект реализуется с привлечением средств Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Срок его реализации с учетом продления составляет 11 лет, дата окончания - 30 июня 2022 года.

"Первоначально общая стоимость проекта составляла $250,5 млн, из которых $100 млн - это заем МБРР, и $150,5 млн - софинансирование Российской Федерации. Впоследствии сумма проекта увеличилась за счет роста объема софинансирования Российской Федерации и составила $313,7 млн. В результате доля софинансирования РФ в общем объеме средств проекта увеличилась с 60,1 до 68,2%", - говорится в отчете.

В частности, проверка показала, что в связи с сокращением финансирования проекта со стороны РФ из него были исключены три подпроекта: "Реставрация объекта культурного наследия "Покровская башня", "Реставрация литературно-художественного музея-усадьбы "Приютино", "Реставрация объекта "Здание бывшего Дворянского собрания" на общую сумму 3,5 млрд рублей. При этом на момент принятия этого решения по этим подпроектам уже реализовывались контракты на разработку научно-проектной документации. Стоимость оплаченных работ по указанным контрактам составила 120,4 млн рублей. "В результате разработанная и оплаченная научно-проектная документация осталась невостребованной. Это свидетельствует о неэффективном использовании ресурсов в объеме 120,4 млн рублей, созданных как за счет средств займа МБРР (47,6 млн рублей), так и за счет средств федерального бюджета (72,8 млн рублей)", - констатировал аудитор.

При этом в Счетной палате отмечают, что в целом реализация проекта положительно влияет на развитие институционального потенциала регионов - участников и содействует их социально-экономическому развитию. "Целевые значения показателей в основном выполняются. Наблюдается рост доходов и посетителей учреждений культуры, участвующих в проекте, развитие музейного и паломнического туризма", - приводятся в документе слова Саватюгина.

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