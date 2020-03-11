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В музей Керчи передали ордена и медали фронтового корреспондента ТАСС Евгения Халдея

Дочь корреспондента Анна Халдей также передала в музей фрагменты рукописи фронтового дневника своего отца, которые ранее не публиковались

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Орден Красной звезды, полученный за освобождение Керчи и другие боевые награды, а также фрагменты дневника фронтового корреспондента ТАСС Евгения Халдея переданы на хранение в Восточно-Крымский историко-культурный и археологический музей-заповедник в Керчи, сообщила ТАСС его дочь Анна Халдей.

Творчество Евгения Халдея неотделимо от истории Второй мировой войны. С 1939 года он работал корреспондентом "Фотохроники ТАСС". По его фотографиям страна судила о всех бедствиях войны, а некоторые снимки были предъявлены в качестве доказательств в Нюрнбергский трибунал. Фотограф в своих работах смог передать героизм и мужество обыкновенного человека на войне, радость побед и боль поражений, человеческие потери.

"Я передала на вечное хранение в музей Керчи боевые награды своего отца. В том числе и орден Красной звезды, который мой отец получил за освобождение Керчи. Именно это стало ключевым в принятии решения. Для меня это было трогательно и, хочу сказать, что с гордостью передала ордена и медали в керченский музей, они попали в надежные руки", - сообщила она.

По словам дочери, ее отец неоднократно бывал в Керчи в годы войны, и в дни обороны, и в дни освобождения. Кроме того, она передала и фрагменты рукописи фронтового дневника своего отца, в котором есть страницы о Керчи, в том числе и о Багеровском рве, где нацисты расстреляли более 2 тыс. евреев. Ранее эти фрагменты, по ее словам, не публиковалась.

"Я думаю, что для исследователей рукопись будет очень ценным материалом", - сказала она.

Генеральный директор Восточно-крымского историко-культурного музея заповедника Татьяна Умрихина сообщила ТАСС, что в музей было передано 11 наград военного фотокорреспондента, два ордена: Красной звезды и Отечественной войны. Медали, в том числе за оборону Севастополя, оборону Кавказа, за взятие Берлина, победу над Японией и другие.

Снимки и книги

Умрихина сообщила, что в фондах музея-заповедника хранится коллекция из более чем 400 снимков и негативов, выполненных Халдеем. На их основе было организовано несколько временных фотовыставок, которые экспонировались в музее-заповеднике в разные годы. Также работы Халдея легли в основу двух книг-альбомов фотографий, изданных в 2015 и в 2019 годах.

В частности, Халдей снимал моменты обороны Севастополя и Керчи в 1941-1942 годах, а также освобождение Крымского полуострова от немецко-фашистских захватчиков в апреле-мае 1944 года. Среди них - известные снимки водружения морскими пехотинцами красного знамени на горе Митридат, фрагмент, когда нацистская свастика была сбита с фасада здания керченского завода имени Войкова.

"В 2018 году внимание рядовых посетителей и специалистов привлекла выставка "Большая жизнь Евгения Халдея" в картинной галерее. Благодаря сотрудничеству с дочерью фотографа Анной Ефимовной Халдей на выставке удалось показать ряд фотографий из ее личного архива, которые прежде нигде не публиковались и не выставлялись", - отметила Умрихина.

По ее словам, общественность города выступила с инициативой о присвоении одной из улиц в Керчи имени Халдея, которую поддерживает коллектив музея-заповедника.

Фронтовой фотолетописец

Ефим (Евгений) Ананьевич Халдей (1917-1997) родился в Юзовке (Донецк). Он посвятил фотографии около 65 лет. Первый снимок сделал в 13 лет, а с 16 лет работал фотокорреспондентом. В ТАСС он пришел перед Великой Отечественной войной и вел фотолетопись войны от первого до последнего ее дня.

Халдей буквально "с "Лейкой" и блокнотом" прошел все 1418 дней войны. Он сумел запечатлеть всю войну: от первого дня - "Москвичи слушают сообщение Молотова" - до победного финала - "Акт о безоговорочной капитуляции всех вооруженных сил Германии в Карлхосте", "Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года", "Суд над главными нацистскими преступниками в Нюрнберге" и, конечно, "Знамя Победы над рейхстагом" - этот снимок вошел, по версии журнала Time, в топ-100 самых выдающихся снимков, созданных за время существования фотоискусства.

Три фотографии Халдея, на которых он снял разрушенный Севастополь, трубы сожженных домов Мурманска после налета немецкой авиации и жертвы во дворе Ростовской тюрьмы были представлены как обвинительные документы на Нюрнбергском процессе.

В 1995 году в Перпиньяне на Международном фестивале фотожурналистики Евгению Халдею особым указом французского президента был присвоен титул "Рыцаря ордена искусств и литературы".

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