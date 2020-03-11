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Распространение коронавируса нового типа

Организаторы концерта группы Scooter в Москве ограничат число зрителей

Выступление пройдет 14 марта в клубе Adrenaline Stadium

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Организаторы московского концерта немецкой группы Scooter, запланированного 14 марта в клубе Adrenaline Stadium, намерены придерживаться запрета мэрии на мероприятия свыше 5 тыс. участников и ограничить число зрителей. Об этом сообщила ТАСС в среду пресс-служба организатора гастролей, РОО ФСО Спорт.

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Накануне, 10 марта, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек. Запрет будет действовать до 10 апреля.

"Концерт состоится. Количество человек на площадке не будет превышать 5 тыс. человек, согласно постановлению", - сказали в пресс-службе. Согласно данным на сайте площадки, вместимость клуба - до 7 тыс. человек.

Scooter выступит в Санкт-Петербурге (12 марта) и в Москве в рамках турне God Save The Rave Tour в поддержку будущей, 20-й по счету, пластинки группы.

Год назад концерты Scooter в Москве и Уфе были отменены из-за нарушения договоренностей со стороны устроителей шоу.

Группа Scooter основана в 1993 году фронтменом Хансом Петером Гердесом, более известным как Эйч Пи Бакстер. Коллектив играет электронную музыку. За свою историю Scooter продали 35 млн записей.

В 2017 году музыканты выступили в Крыму на севастопольском фестивале #ZBFest, из-за чего, по словам посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, им должно было грозить уголовное преследование на Украине.

 

Об эпидемии

 

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

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