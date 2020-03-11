{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Современные формы работы музеев обсудят на Северном культурном форуме в Коми

Участники форума также проведут дискуссию, посвященную подкастам

СЫКТЫВКАР, 11 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургский международный культурный форум проведет в Сыктывкаре свой специальный проект - Открытый лекторий "Культура 2.0". Он пройдет 12 и 13 марта в рамках Третьего Северного культурного форума и будет посвящен технологиям в культуре, рассказала ТАСС руководитель отдела петербургского форума, модератор одной из площадок Алена Ясинская.

"Наш проект Открытый лекторий "Культура 2.0" посвящен технологиям в культуре. Развитие технологий и запросы аудитории порождают все новые медийные форматы. На наш взгляд, музейный сторителлинг стал очень эффективным инструментом для привлечения аудитории в музеи. В рамках дискуссии наши спикеры расскажут, как работают со своей аудиторией, как музеи перестают быть элитарными заведениями, то есть только для тех, кто понимает, а идут в народ. И как культурное наследие может быть доступно и интересно для всех категорий посетителей, а не только для узкого круга профессионалов", - рассказала ТАСС эксперт, которая выступит на форуме в Сыктывкаре модератором дискуссии "Музейный сторителлинг".

В дискуссии примут участие заведующая отделом природы Пермского краеведческого музея, руководитель проекта "Добро пожаловать в Антропоцен!" Юлия Глазырина, представитель музея истории российской литературы имени В. И. Даля Юлия Глотова, специалист по информационным ресурсам музея-заповедника "Петергоф" Александр Ботенков и другие.

Еще одна дискуссия форума будет посвящена подкастам (звуковым и видеофайлам в формате радио- и телепередач для вещания в интернете), которые актуальны для всех учреждений культуры и искусства, и для музеев в том числе. "В России подкасты только начинают приобретать обороты, в Америке и Европе это очень распространенная практика, когда крупные музейные институты организуют подкасты и так привлекают дополнительную аудиторию", - добавила Ясинская.

Участники обсудят, для чего нужны подкасты и как сделать их интересными, где и как искать темы подкастов и свою аудиторию. В обсуждении примут участие авторы популярных российских подкастов.

Северный культурный форум в Сыктывкаре - это площадка для открытого диалога экспертов в сфере культуры, туризма, образования и науки, обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества северных территорий и пространство для реализации значимых творческих проектов. Организаторы - Министерство культуры РФ, правительство Республики Коми, Российский фонд культуры.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКоми
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
В Севастополе в мае пройдет фестиваль документальных фильмов "Победили вместе"
В рамках фестиваля пройдет питчинг международных кино- и телепроектов, на участие в нем подали заявки представители из Греции, Израиля, Китая, Польши, Армении, Азербайджана и Украины
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС