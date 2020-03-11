Современные формы работы музеев обсудят на Северном культурном форуме в Коми

СЫКТЫВКАР, 11 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургский международный культурный форум проведет в Сыктывкаре свой специальный проект - Открытый лекторий "Культура 2.0". Он пройдет 12 и 13 марта в рамках Третьего Северного культурного форума и будет посвящен технологиям в культуре, рассказала ТАСС руководитель отдела петербургского форума, модератор одной из площадок Алена Ясинская.

"Наш проект Открытый лекторий "Культура 2.0" посвящен технологиям в культуре. Развитие технологий и запросы аудитории порождают все новые медийные форматы. На наш взгляд, музейный сторителлинг стал очень эффективным инструментом для привлечения аудитории в музеи. В рамках дискуссии наши спикеры расскажут, как работают со своей аудиторией, как музеи перестают быть элитарными заведениями, то есть только для тех, кто понимает, а идут в народ. И как культурное наследие может быть доступно и интересно для всех категорий посетителей, а не только для узкого круга профессионалов", - рассказала ТАСС эксперт, которая выступит на форуме в Сыктывкаре модератором дискуссии "Музейный сторителлинг".

В дискуссии примут участие заведующая отделом природы Пермского краеведческого музея, руководитель проекта "Добро пожаловать в Антропоцен!" Юлия Глазырина, представитель музея истории российской литературы имени В. И. Даля Юлия Глотова, специалист по информационным ресурсам музея-заповедника "Петергоф" Александр Ботенков и другие.

Еще одна дискуссия форума будет посвящена подкастам (звуковым и видеофайлам в формате радио- и телепередач для вещания в интернете), которые актуальны для всех учреждений культуры и искусства, и для музеев в том числе. "В России подкасты только начинают приобретать обороты, в Америке и Европе это очень распространенная практика, когда крупные музейные институты организуют подкасты и так привлекают дополнительную аудиторию", - добавила Ясинская.

Участники обсудят, для чего нужны подкасты и как сделать их интересными, где и как искать темы подкастов и свою аудиторию. В обсуждении примут участие авторы популярных российских подкастов.

Северный культурный форум в Сыктывкаре - это площадка для открытого диалога экспертов в сфере культуры, туризма, образования и науки, обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества северных территорий и пространство для реализации значимых творческих проектов. Организаторы - Министерство культуры РФ, правительство Республики Коми, Российский фонд культуры.