В Севастополе в мае пройдет фестиваль документальных фильмов "Победили вместе"

МОСКВА. 11 марта. /ТАСС/. XVI Севастопольский международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе" пройдет с 11 по 20 мая, сообщил народный артист России, президент фестиваля Владимир Меньшов на пресс-конференции, не исключив, что ситуация с коронавирусом может внести свои коррективы.

"Сейчас фестиваль превращается в крупнейший российский фестиваль с участием зарубежных стран, большая честь завоевать приз на этом фестивале. У нас там очень мощная китайская делегация, посмотрим, что будет в этом году, если они не будут на карантине, то примут активное участие. По-моему, коронавирус может оказаться помехой, но мы все равно будем проводить наш фестиваль с 11 по 20 мая", - сказал он, анонсировав проведение своего творческого вечера на фестивале.

В этом году киносмотр посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль включает четыре международных конкурса: телевизионный, документальных фильмов, киношкол и конкурс социальных короткометражных фильмов, социальных видео и социальной рекламы. На фестивале также будет внеконкурсная программа игровых фильмов и национальный конкурс документальных фильмов.

С 15 по 18 мая в Севастополе пройдет питчинг международных кино- и телепроектов. "В этом году уже поданы заявки из Греции, Израиля, Китая. Приедут из Польши, Армении, Азербайджана, подали проект из Украины. Мы жестко разделили питчинг международных проектов и питчинг, который проводится при поддержке молодежного центра Союза кинематографистов. Для нас важно, что мы можем поддержать возрастных кинематографистов, сейчас достаточно много делается для молодежи", - отметила председатель экспертного совета питчинга Екатерина Головня.

Проекты на питчинг подаются по теме фестиваля, в этом году работы принимаются по пяти номинациям, и каждый победитель получит поддержку, в том числе финансовую.

О фестивале

Фестиваль создан по инициативе героев Советского Союза в память об общем подвиге стран-участниц Второй мировой войны и проводится в городе-герое Севастополе. Продолжением кинофестиваля станет Международный общественный форум по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах "Победили вместе - во имя мира и созидания".

Фестиваль проводят Евразийская академия телевидения и радио, Ассамблея народов Евразии и правительство Севастополя. Проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов и при поддержке Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов России и других партнеров.