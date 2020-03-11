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Группа Lindemann выступит в Москве дважды, чтобы соблюсти ограничение по зрителям

Концерты пройдут в 15:00 и 19:00 на стадионе "ВТБ-Арена"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Организаторы концерта в Москве немецко-шведского дуэта Lindemann, участниками которого являются фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен, приняли решение провести два концерта в Москве 15 марта вместо одного, чтобы соблюсти ограничение в 5 тыс. человек на мероприятии. Об этом сообщили в среду ТАСС в компании Volkov Pro.

Накануне, 10 марта, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек. Запрет будет действоватьдо 10 апреля.

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Группа Lindemann со 2 марта находится в российском туре. Дуэт выступил в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, 12 марта запланировано шоу в Краснодаре. Согласно афише, в Москве музыканты должны были выступить вечером 15 марта на стадионе "ВТБ-Арена".

"Компания Volkov PRO и группа LINDEMANN нашли решение: концерты пройдут два раза 15.03: в 15:00 и 19:00. Все зрители, купившие билеты, смогут посетить один из концертов. Количество зрителей на каждом выступлении будет не более максимально допустимого", - сообщили в компании, отметив, что для тех, кто сможет посетить концерт в 15:00 мск, будет доступно бесплатное повышение категории билета.

Организаторы поблагодарили группу Lindemann за то, что те с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации и пошли на беспрецедентные меры для сохранения концерта в Москве для своих поклонников.

Продюсеры подчеркнули, что на стадионе "ВТБ-Арена" предприняты дополнительные меры для обеспечения безопасности посетителей и сотрудников от распространения вирусов. "Все контактные поверхности комплекса, включая ручки входных дверей, с надлежащей регулярностью обрабатываются специальными антибактериальными средствами, которые соответствуют требованиям Роспотребнадзора", - уточнили организаторы шоу.

Метал-проект Lindemann основан в 2015 году вокалистом и автором текстов Тиллем Линдеманном и гитаристом, клавишником и барабанщиком Петером Тэгтгреном. На счету группы два студийных альбома.

Ситуация с коронавирусом

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

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