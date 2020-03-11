Противоаварийные работы на месте обвала кладки в крепости Копорье проведут в этом году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Противоаварийные работы на месте обрушения облицовочной кладки в крепости Копорье в Ленинградской области, являющейся федеральным памятником, планируется провести в этом году, сообщил председатель регионального комитета по культуре Владимир Цой.

Ранее в среду ТАСС сообщал, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные о некачественной реставрации крепости Копорье. В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что один из немногих средневековых форпостов - уникальная крепость Копорье - разрушается долгие годы. Несмотря на то, что на реставрацию этого объекта культурного наследия были потрачены десятки миллионов рублей, недавно произошло обрушение арки главного входа, сообщили журналисты.

"Памятник находится в аварийном состоянии, посещение ограничено. Учитывая последнее обрушение кладки, планируем провести противоаварийные работы в месте обвала в 2020 году", - цитируют Цоя в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В его комментарии отмечается, что научная реставрация памятника не проводилась в течение последних десятков лет. В 2018-2019 годах были проведены предварительные научные изыскания, а также археологические раскопки, после чего в 2019 году был объявлен первый конкурс на проектирование наиболее аварийной части: входной зоны, примыкающих башен и стены. Срок окончания проектирования - 1 декабря 2020 года.

"Соответственно, в 2021 году планируется объявить конкурс на реставрационные работы по этому проекту. Также планируется объявление дальнейших конкурсов на проектирование следующих частей крепости. Таким образом, на данном этапе реставрационные работы в Копорье не проводились", - отметил Цой.

О крепости

Крепость Копорье находится на северо-западе Ленинградской области, на краю Ижорской возвышенности, в 12 км от Финского залива. Она впервые упоминается в новгородских летописях за 1240 год, до наших дней сохранилась в том виде, в котором сформировалась в первой трети XVI века с некоторыми участками кладки 1297 года.

Эксперты Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) ранее неоднократно отмечали, что древний памятник оборонительного зодчества находится в плачевном состоянии, башни и стены крепости могут обрушиться и требуют срочной реставрации.

В 2015 году был подписан договор между Росимуществом и комитетом культуры Ленинградской области о переходе крепости в безвозмездное, бессрочное пользование музейного агентства региона. До этого руководство области неоднократно обращалось к федеральным властям с просьбой о передаче крепости в областное ведение, чтобы начать там первоочередные реставрационные работы.