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Распространение коронавируса нового типа

Фестиваль Ростроповича в Москве переносит концерты из-за коронавируса

Международный фестиваль должен был пройти с 27 по 31 марта

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Организаторы XI Международного фестиваля Мстислава Ростроповича, который должен пройти в Москве с 27 по 31 марта, переносят концерты с участием зарубежных музыкантов из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила в среду ТАСС пресс-служба фестиваля.

"По распоряжению правительства Москвы, в рамках мер против угрозы распространения коронавирусной инфекции, концерты XI Международного фестиваля Мстислава Ростроповича, включающие выступления зарубежных исполнителей, перенесены", - сообщила пресс-служба. Организаторы уточнили, что приобретенные билеты можно будет вернуть.

Планировалось, что в фестивале примут участие австрийский камерный ансамбль Camerata Salzburg и пианист Реми Женье, один из старейших оркестров Финляндии - Симфонический оркестр города Лахти, обладатель премии "Грэмми", виолончелист Трулс Морк, Оркестр итальянской Швейцарии и виолончелист Даниэль Мюллер-Шотт. Также впервые посетить Россию должен был Льежский королевский филармонический оркестр из Бельгии.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции российские власти приняли ряд мер, в том числе ограничили авиасообщение с несколькими странами, где выявлены вспышки заболевания, а для возвращающихся из этих государств ввели обязательный режим самоизоляции. Власти Москвы временно запретили проведение массовых мероприятий в столице и обустроили отдельный медицинский комплекс для приема людей с подозрением на коронавирусную инфекцию.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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