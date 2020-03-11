Выставка о жертвах нацистов "Помни о нас" открыта в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 11 марта. /ТАСС/. Выставка памяти пациентов психиатрических клиник, детей-инвалидов и врачей-евреев, убитых нацистами на Северном Кавказе во время Великой Отечественной войны, открыта в Кабардино-Балкарии. Передвижную фотовыставку можно посетить в Северо-Кавказском институте искусств до 7 апреля, сообщил в среду проректор вуза Фуад Эфендиев.

"Фотовыставка "Помни о нас" подготовлена к 75-летию освобождения Северного Кавказа от нацистской оккупации, она продолжится до 7 апреля, в этот день состоится обобщающий круглый стол. Выставка рассказывает об уничтожении людей с ограниченными возможностями здоровья, пациентов психиатрических клиник и врачей из числа еврейской национальности на оккупированных территориях Северного Кавказа", - сказал Эфендиев на открытии выставки.

Это история мирных жителей, которые попали "под жернова идеологии, пожалуй, самой жестокой в истории человечества", отметил он. "Их не просто убивали, а массово уничтожали, это уничтожение было поставлено на поток. Представления о масштабах системы чудовищных методов дают документы чрезвычайной государственной комиссии, доступ к которым был очень долгое время закрыт", - добавил он.

Куратор выставки, кандидат исторических наук, доктор философии Ирина Реброва на протяжении 15 лет занималась изучением истории Великой Отечественной войны, собирала воспоминания, устные рассказы, изучала историю войны по свидетельствам очевидцев и событиям военных лет. "Это пациенты психиатрических клиник и дети с психическими и физическими особенностями здоровья, были и те, кто переболел костным туберкулезом, по всему Северному Кавказу были убиты более 1700 человек", - сообщила Реброва журналистам.

Тематически экспозиция поделена на четыре части. Первая дает общее представление об истоках появления теории "расовой гигиены" и ее реализации нацистами. Вторая часть выставки - это рассказ об уничтожении пациентов психиатрических клиник, детей-инвалидов в населенных пунктах Северного Кавказа и врачей-евреев, которые стали жертвами холокоста в регионе. Заключительная часть - это своего рода памятник жертвам нацизма и дань уважения краеведам и местным жителям, которые стремились увековечить память о них. С 2018 года выставка демонстрировалась в музеях, библиотеках, культурно-просветительских центрах округа.