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Союз реставраторов России поможет восстановить изразцы знаменитой ярославской церкви

По распоряжению главы региона Дмитрия Миронова, ведется комплексная работа по сохранению церкви Иоанна Предтечи. В том числе в ней отреставрируют фрески и реконструируют ограду

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Союза реставраторов России поможет восстановить изразцы Церкви Иоанна Предтечи в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове находится возле реки Которосли в центре Ярославля. Каменный 15-главый храм был построен во второй половине XVII века, рядом возведена ярусная колокольня, во внешней отделке храма широко использованы полихромные изразцы. Это один из самых знаменитых архитектурных ансамблей в Ярославле, который отображен на 1000-рублевой купюре.

"В ближайшее время мы направим документы на согласование и безвозмездно, силами реставраторов Ярославской области, установим изразцы на храме", - приводит пресс-служба слова президента Союза реставраторов России Вячеслава Фатина.

По распоряжению губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова проводится комплексная работа по сохранению церкви Иоанна Предтечи. Планируется реставрация фресок, будет проведена реконструкция ограды. Также планируется проведение лазерного обмера колокольни и святых ворот, входящих в состав архитектурного ансамбля.

Сейчас завершается формирование проектной документации на эти работы.

Теги
РоссияМиронов, Дмитрий ЮрьевичЯрославская область
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