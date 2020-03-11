Премию имени Аксакова впервые вручат в храме Христа Спасителя 13 марта

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Премию имени Сергея Аксакова в области детско-юношеской литературы впервые вручат в храме Христа Спасителя 13 марта. Об этом рассказал в среду на пресс-конференции, посвященной Дню православной книги, председатель Издательского совета Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин).

"В этом году мы провели писательский конкурс имени Сергея Тимофеевича Аксакова на лучшую книгу детско-юношескую. В этом году конкурсная комиссия определила книгу [Ирины] Богдановой "Многая лета". Рассказывает она о семье, которая пережила как внутренние испытания, так и трудные годы революции, гражданской войны и послевоенное время", - сказал он, отметив, что автор изложила "пример отношений внутри семьи", и что премией наградят эту писательницу из Петербурга.

По словам митрополита, в рамках программы "Новая библиотека" в 2020 году впервые вручат три премии. Премию имени Аксакова присудят в области детско-юношеской литературы, премию имени Достоевского - в области художественной, а лучшим книгам о семье будет присуждаться премия, названная в честь святых Петра и Февронии. "Если премия Сергея Тимофеевича Аксакова будет вручаться каждый год в празднование Дня православной книги, то премия Достоевского - вместе с Патриаршей литературной премией в мае, а премия святых Петра и Февронии за лучшую семейную книгу будет вручаться в дни празднования Дня семьи, любви и верности в июле", - сказал он. Митрополит Климент добавил, что конкурс на присуждение премий 2020 года уже завершился.

14 марта (1 марта по старому стилю) 1564 года на Руси была опубликована первая точно датированная печатная книга дьякона Ивана Федорова "Апостол". День православной книги, приуроченный к этой дате, проводится Русской православной церковью с 2010 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Традиционный детский праздник в его честь 13 марта в храме Христа Спасителя посетят Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин.