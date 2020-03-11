Евгений Миронов стал лауреатом кинопремии Чарли Чаплина

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Художественный руководитель Театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов стал лауреатом премии Чарли Чаплина за выдающийся вклад в киноискусство. Церемония вручения впервые прошла в среду в Москве, в Светлановском зале Дома музыки.

Награду артисту вручила внучка Чарли Чаплина, актриса и модель Кира Чаплин.

Среди лауреатов премии разных лет: Федерико Феллини, Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Клинт Иствуд, Шон Коннери, Мартин Скорсезе, Аль Пачино, Фрэнсис Форд Коппола, Катрин Денев и Мерил Стрип. Первым премию получил сам Чарли Чаплин, ему ее присвоил киноклуб Линкольн Центра (Film at Lincoln Center"s Annual Gala) в 1972 году. Впоследствии премия получила имя знаменитого артиста.

В рамках мероприятия состоялся концерт Благотворительного фонда "Артист" из цикла "Признание в любви". Зрители смогли увидеть знаменитый фильм Чаплина 1931 года - "Огни большого города" под аккомпанемент Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова.

Оригинальную музыку к фильму написали Артур Джонстон и Альфред Ньюман. В 2004 году американский дирижер Тимоти Брок реконструировал партитуру "Огней большого города", а спустя пять лет к ней обратился Владимир Спиваков.

Часть средств, вырученных от концерта, будет направлена на поддержку благотворительных программ Фонда "Артист" для обеспечения ветеранов-деятелей искусства лекарственными препаратами, на лечение и реабилитацию в санаториях, на патронаж и помощь на дому. На сегодня среди подопечных фонда более 2,5 тыс. деятелей культуры и искусства старшего поколения из 65 городов России.