Александр Лазарев возвращает на сцену "Ленкома" "Поминальную молитву" по Горину

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр "Ленком Марка Захарова" сохраняет на своей сцене творческое наследие драматурга, писателя и сценариста Григория Горина (1940-2000), которому в четверг могло бы исполниться 80 лет. В связи с этой датой ведущий актер театра, народный артист РФ Александр Лазарев, активно задействованный в спектаклях по пьесам Григория Горина, а также назначенный режиссером возобновления его "Поминальной молитвы", в интервью ТАСС поделился мыслями о роли памяти в творческом процессе.

"Григория Израилевича Горина я знал с детства, - сказал Лазарев. - Мы жили в одном дворе, практически в соседних подъездах, и он часто бывал у нас дома. Он дружил с моими родителями [актеры Александр Лазарев и Светлана Немоляева]. Помню однажды был такой случай. В Москве открылся один из первых ночных клубов, который назывался Night flight ("Ночной полет"), он открылся ровно под квартирой Григория Израилевича. И там грохотала музыка (он жил на втором этаже, точь-в-точь над этим клубом), это было ужасно. Горин сам ходил к хозяевам клуба, уговаривал, потом кончилось тем, что он организовал демонстрацию против этого клуба. Демонстрация состояла из двух человек - из него и моего папы. И они вдвоем, Горин и Лазарев, стояли с плакатом: "Нет Night flight", дайте людям спать спокойно". Этот одиночный пикет никакого действия не возымел, но он был такой смешной и трогательный".

"Что касается театра, то я встретился с Григорием Гориным на репетициях "Королевских игр", - продолжил Лазарев. - Это уникальное произведение Марка Захарова и Григория Горина. Оно называется даже как-то необычно - опера для драматического театра. Григорий Горин писал дома, за столом... Но в то же время, когда он приходил на репетиции, а на последнем этапе, где-то месяца за полтора до выпуска спектакля, он, по-моему, почти каждый день был на репетициях. И он включался в работу - он писал прямо в репетиционном зале, сидел на генеральных прогонах и дописывал".

По словам Лазарева, "в "Королевских играх" есть совершенно роскошнейшая сцена, великолепная - это финал". "Финал Горин принес за три дня до премьеры, - вспоминает актер. - Принес по три листочка и сказал: "Раздайте это все..." И это настолько здорово было написано, что музыканты говорили, что этот финал написан не просто как какой-то литературный драматический текст, он написан, как ноты. Настолько мощно - как нотная партитура".

Лазарев напомнил, что он входил в первый актерский состав в "Королевских играх". "В "Королевских играх" я сейчас не играю, - уточнил актер. - Я сейчас как бы являюсь ответственным лицом за этот спектакль, я как дежурный режиссер поддерживаю его. Чтобы спектакль не умирал, чтобы не разрушался, не разваливался".

А вот в спектакле по пьесе Горина "Шут Балакирев" Лазарев участвует по-прежнему. "Причем в "Шуте" я переиграл три роли, на премьере я начинал с роли Виллима Монса, - сказал актер. - Потом, когда случилась беда с Николаем Петровичем Кареченцовым (он попал в аварию), Виктор Раков и я, мы в очередь играли Меншикова. А теперь я играю Петра I, и эту роль мне передал Олег Иванович Янковский. Когда я сыграл первый раз, он позвонил и поздравил. Сказал, что неважно себя чувствовал, не ходил, не видел, но ему сообщил Григорий Горин, что все хорошо. "Ты справился, я тебя поздравляю, давай вперед..." Вот так Янковский благословил меня. Так что от Монса до Петра..."

"Поминальная молитва" по мастерам

Сейчас, как утверждает Лазарев, своей важнейшей работой он считает возвращение "Поминальной молитвы" в стены "Ленкома".

"Есть такая идея - вернуть этот спектакль в стены "Ленкома". Потому что настолько грандиозна пьеса, написанная Гориным, и потрясающая постановка Марка Захарова. Это был, наверное, пик их совместного творчества", - считает артист.

По его мнению, "Поминальная молитва" случайно выпала из репертуара "Ленкома". "Потому что умер Евгений Леонов, ушел из театра Владимир Стеклов", - пояснил Лазарев. Он напомнил, что в числе участников спектакля были также Татьяна Пельтцер, Всеволод Ларионов, Александр Абдулов, которых тоже нет в живых.

"Но насколько мне известно, Марк Захаров накануне его ухода из жизни интересовался, сохранилась ли пьеса "Поминальная молитва", где она находится. То есть, возможно, у него была такая мысль - вернуть этот спектакль в репертуар театра", - предположил Лазарев.

"И мы взяли на себя смелость попытаться, попробовать возродить "Поминальную молитву", чем сейчас и занимаемся", - сказал он. "Мы понимаем, что в чем-то мы делаем новый спектакль, но только с горинским текстом, в захаровских мизансценах, с декорациями Олега Шейнциса. Все это мы пытаемся сохранить, но все равно артисты другие, играют иначе... Задача - не копировать актеров, которые играли в этом спектакле 30 лет назад, а привнести свое. Сегодняшний ритм жизни, сегодняшний юмор, сегодняшний взгляд на жизнь", - поделился режиссер нового спектакля.

"Если это случится, мы посвятим нашу постановку ушедшим, нашим любимым - Горину, Захарову, Шейнцису, Леонову, Пельтцер, Абдулову, Ларионову - всем тем, кто участвовал в этом спектакле... Это будет "Поминальная молитва" по нашим незабвенным мастерам", - заключил Александр Лазарев.