Картины Рериха из Сербии передадут в музеи Петербурга и Ленинградской области

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Картины Николая Рериха, которые Россия получит из Сербии в обмен на 166-й лист Мирославова Евангелия в рамках межгосударственных договоренностей, пополнят коллекции Музея-института семьи Рерихов в Санкт-Петербурге и Музея-усадьбы Н. К. Рериха в поселке Извара Ленинградской области. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

"Картины в хорошем состоянии, реставрация не потребуется. Они будут переданы двум музеям: Музею-институту семьи Рерихов в Санкт-Петербурге и Музею-усадьбе Н. К. Рериха в поселке Извара Ленинградской области", - сказала она.

По словам Яриловой, все процедуры, необходимые для обмена ценными экспонатами, могут завершиться до лета. "Сербской стороной уже завершена внутригосударственная процедура, необходимая для этого обмена. Мы тоже уже практически готовы: предложение об одобрении и внесении на ратификацию соглашения сейчас находится на рассмотрении в правительстве РФ. Рассчитываем завершить все внутренние процедуры уже в весеннюю сессию", - уточнила замминистра культуры.

Мирославово Евангелие, древнейший кириллический памятник сербской письменности (написано около 1180 года), хранится в Национальном музее Сербии в Белграде, но один лист из него в XIX веке был вывезен в Россию архимандритом Порфирием (Успенским), который обнаружил рукопись в афонском монастыре Хиландар. Этот лист находится в фондах Российской национальной библиотеки (РНБ) в Санкт-Петербурге. Учитывая культовое и сакральное значение этого документа для Сербии, Россия откликнулась на просьбу вернуть лист в обмен на семь ранних работ Николая Рериха, оказавшихся в Сербии во время Второй мировой войны.

Договоренность об обмене культурными ценностями между Белградом и Москвой была достигнута во время визита в Сербию президента России Владимира Путина в январе 2019 года. Соглашение о передаче Белграду страницы древней кириллической рукописи подписано во время визита в сербскую столицу в октябре 2019 года занимавшего тогда пост премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Этот документ также предполагает, что сербская сторона передаст России семь ранних работ Рериха.

Народная скупщина (парламент) Сербии 24 января приняла закон об обмене с Россией 166-го листа Мирославова Евангелия на семь картин Рериха. С российской стороны, согласно процедуре, сначала готовится закон о ратификации соглашения, правительство вносит его в парламент, а потом его должна будет утвердить Госдума.