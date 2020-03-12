Музей "Исаакиевский собор" предложил РПЦ совместно использовать помещение в Спасе на Крови

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Дирекция государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" предложила Русской православной церкви совместно использовать одно из помещений в Спасе на Крови (храм относится к комплексу музея, но по соглашению с Санкт-Петербургской епархией в нем регулярно проходят богослужения). Ответа от РПЦ музей еще не получил, но готов к сотрудничеству и решению этого вопроса, сообщил журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС в четверг директор Юрий Мудров.

"Цокольный этаж Спаса на Крови занимают технические службы <...>. Мы предложили для церковного причта помещение там. <...> Дело в том, что мы рассматриваем свою деятельность исходя из уважения к религиозной составляющей. На моей памяти за два с половиной года, даже уже больше, не было никогда никаких противостояний, у нас нормальное сосуществование", - сказал Мудров.

В конце февраля городской комитет имущественных отношений сообщил, что получил ранее обращение от Санкт-Петербургской митрополии с просьбой передать ризницу (часовню) Спаса на Крови в ведение РПЦ, уточнив при этом, что обращение не являлось официальной заявкой. Позднее губернатор Петербурга Александр Беглов пояснил журналистам, что духовенство просит предоставить им помещение для хранения облачений, необходимых для проведения богослужений в Спасе на Крови. 10 марта в комитете имущественных отношений сообщили, что власти города рассматривают для совместного использования музеем и РПЦ свободные помещения на цокольном этаже храма и помещения за алтарем, которые сейчас используются экскурсоводами музея.

Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) и часовня-ризница во имя Иверской иконы Божией Матери, расположенные в центре Санкт-Петербурга на канале Грибоедова, составляют единый архитектурный ансамбль, созданный в память об Александре II. Здание часовни-ризницы, или часовни-музея, как ее называли в начале ХХ века, было построено Альфредом Парландом в 1906-1907 годах. 27 апреля 1908 года она была освящена митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Антонием (Вадковским).

С 1930-х годов здание ризницы стало использоваться не по назначению. Был полностью утрачен интерьер и некоторые элементы декора фасадов. В начале 1970-х годов храм Воскресения Христова (Спас на Крови) и ризница-музей вошли в состав Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор", здание было отреставрировано. В настоящее время в ризнице-музее проходят выставки.