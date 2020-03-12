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"Союзмультфильм" выпустит сериал-продолжение мультфильма про медвежонка Умку

В декабре 2019 года "Союзмультфильм" представил финальную часть мульт-трилогии о белом медвежонке по имени Умка спустя 50 лет после выхода первого мультфильма

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" выпустит сериал-продолжение мультфильма про медвежонка Умку, который будет состоять из 26 серий. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева.

"Мы будем делать продолжение "Умки", это уже решенный вопрос. "Умку" мы разрабатываем, мы ищем партнера и готовы начать в любой момент, когда у нас будет финансирование", - сказала Слащева.

В декабре 2019 года "Союзмультфильм" представил финальную часть мульт-трилогии о белом медвежонке по имени Умка спустя 50 лет после выхода первого мультфильма.

В первой части медвежонок познает мир, во второй - взрослеет и отправляется в странствие, в третьей - возвращается домой.

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Россия
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