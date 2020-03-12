Участники группы Little Big не ожидали, что поедут на "Евровидение"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Участники группы Little Big, которая представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах в мае, не ожидали, что Первый канал одобрит их заявку.

"Второго марта нам сказали, что мы едем. Мы не ожидали, мы по приколу отослали заявку", - сказал вокалист группы Илья Прусикин в эфире радиостанции "Европа Плюс" в четверг. По его словам, коллектив уже отправлял заявку на участие в "Евровидении" в 2019 году.

Участники также рассказали, что песню, с которой они поедут на конкурс, они писали просто "под альбом", не специально для европейского смотра.

Группа попросила фанатов не давить

Участники группы Little Big, которая представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах в мае, заявили, что испытывают давление поклонников по поводу будущих результатов на смотре.

"Самая большая проблема для нас сейчас - что почему-то все считают Little Big какой-то панацеей. Это безумная ответственность. Поддерживайте нас, но не надейтесь так на победу, не нагнетайте. <…> Мы очень рады, что нас поддерживают, но возлагать такие надежды [на победу] не надо", - сказал вокалист группы Илья Прусикин в четверг в эфире радиостанции "Европа Плюс".

Говоря о возможных конкурентах на конкурсе, участники группы назвали представителей Исландии, Литвы и Болгарии.

В четверг конкурсная песня Little Big впервые прозвучит в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Согласно жеребьевке, группа Little Big, представляющая Россию, выступит в первой части первого полуфинала "Евровидения" 12 мая в Роттердаме.

Группа Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива: вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 млн пользователей. Группа часто гастролирует в Европе.

О конкурсе

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy ("Ахой"). Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии, а девизом - "Откройся" (Open Up).