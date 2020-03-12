Операторы фильмов "Дылда", "Грех" и "Одесса" номинированы на премию "Белый квадрат"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Операторы шести российских фильмов, в числе которых "Дылда" Кантемира Балагова и "Грех" Андрея Кончаловского, номинированы на XVI Премию операторского искусства "Белый квадрат", вручение которой пройдет 24 апреля в Москве. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе награды.

"Премия вручается за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме производства 2019 года", - сказали в пресс-службе.

Номинанты были определены по итогам голосования среди членов Гильдии кинооператоров России. Среди них Михаил Агранович за фильм "Сестренка" Александра Галибина, Роман Васьянов за фильм "Одесса" Валерия Тодоровского, Максим Осадчий за ленту "Девятая" Николая Хомерики. Также на приз претендуют Ксения Середа, снимавшая фильм "Дылда" Кантемира Балагова, Александр Симонов, участвовавший в съемках фильма "Грех" Андрея Кончаловского. Может быть отмечена также работа Юрия Шайгарданова в фильме "Француз" Андрея Смирнова.

Церемония вручения пройдет в Московском государственном академическом театре "Русская песня".

В состав жюри вошли кинооператор Юрий Клименко, кинооператор Морад Абдель-Фаттах, кинокритик Мария Безрук и другие специалисты в области киноиндустрии.

Премия "Белый квадрат" основана Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России в 2004 году при участии Министерства культуры России, Союза кинематографистов России, Российского Фонда Культуры и "Кинокомпании Альянс", при поддержке Национальной академии кинематографических искусств и наук России.