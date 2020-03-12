Швыдкой: культурные связи прервались из-за коронавируса на разумно короткое время

СЫКТЫВКАР, 12 марта. /ТАСС/. Распространение коронавируса приостановило многие культурные проекты и контакты "на разумно короткое время". Такое мнение высказал в беседе с ТАСС в кулуарах Третьего Северного культурного форума в Сыктывкаре специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Целый ряд стран закрыт, закрыты Соединенные Штаты Америки от визитов европейцев, закрылась Италия, целый ряд театров в Германии - Баварская опера, Берлинская опера, оперные дома, музеи. Закрылись некоторые страны Центральной Европы, такие как Словения, Словакия. Естественно, это [коронавирус] приостановило культурные контакты, надеюсь, на разумно короткое время", - сказал ТАСС Швыдкой.

По его словам, китайские коллеги переносят все мероприятия на осень. На май передвинута церемония открытия межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества 2020 года", она должна была состояться 20 марта в Шымкенте, Казахстан.

"Мы все следим, как развивается ситуация в целом с пандемией, многие не хотят рисковать и после гастролей садиться на 12-14-дневный карантин, не все могут себе это позволить. Отменились гастроли во Франции Большого театра, Башкирского театра оперы и балета. Все несут убытки, но это форс-мажорная ситуация, и никто не хочет рисковать. Это слишком опасная пандемия и слишком большой форс-мажор, чтобы нарушать общие принципы, которые вводятся странами. Да и не разумно", - отметил собеседник агентства.

Ситуация с Нотр-Дамом

Распространение коронавируса отразилось и на переговорах с французскими коллегами об участии специалистов, в том числе из России, в реставрации и восстановлении собора Парижской Богоматери.

"Я говорил с французскими коллегами. Франция вообще закрыта [из-за коронавируса] и пока французы сами не определятся с тем, что им нужно, мы не можем навязывать им свои услуги. Но ситуация там следующая: сам Нотр-Дам не очищен от свинцовой пыли. И Нотр-Дам, и окрестности. Поэтому пока они не разберутся с этим, пускать туда специалистов опасно. Плюс [отражается] ситуация с коронавирусом", - сказал Швыдкой.

Сильный пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля 2019 года. Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Возгорание произошло в районе шпиля собора по не выясненным до сих пор причинам. Там проводились реставрационные и ремонтные работы. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. К реставрационным работам власти Парижа намерены приступить в 2021 году.

О коронавирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.

О форуме

Северный культурный форум организован Минкультуры РФ, правительством Республики Коми и Российским фондом культуры как площадка для открытого диалога экспертов в сфере культуры, туризма, образования и науки, обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества северных территорий и пространство для реализации значимых творческих проектов.

В рамках Северного культурного форума в Сыктывкаре организованы два десятка экспертных площадок, открытых лекториев, фокус-семинаров по различным темам: от сохранения нематериального культурного наследия Севера до развития регионального кино. По сравнению с прошлым число участников увеличилось вдвое - с 300 до более 600 из 37 регионов и пяти стран.

Официальным партнером форума выступает Санкт-Петербургский международный культурный форум. Впервые в Сыктывкаре проходит серия открытых лекториев проекта "Культура 2.0", посетить которые может любой желающий.