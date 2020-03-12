Музей "Куликово поле" в Тульской области подготовил медиапроект о Куликовской битве

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Куликово поле", расположенный в Тульской области, подготовил медиапроект к 640-й годовщине Куликовской битвы - это цикл видео- и аудиороликов, в которых научные работники музея отвечают на вопросы об истории сражения. Ролики будут размещаться в телерадиоэфире, социальных сетях и на интернет-площадках, сообщил ТАСС директор музея-заповедника Владимир Гриценко.

"Это специальный проект музея-заповедника, приуроченный к 640-летию Куликовской битвы, мы подготовили 49 роликов с ответами на вопросы, которые поступали к нам, в основном через социальные сети. Например, о том, почему ученые решили, что Куликовская битва была именно на этом поле, где останки убитых воинов, сколько лет было героям битвы. То есть выбирали темы, которые чаще всего вызывают споры. Ответы дают научные работники, и весь цикл роликов будет с 12 марта по октябрь размещаться в эфире телерадиоканалов тульского филиала ВГТРК, на наших площадках в соцсетях, также поступил запрос от портала "Культура.рф", - сказал Гриценко.

По его словам, подготовкой трехминутных роликов занимаются специалисты музея-заповедника. "По характеру подачи научного материла проект рассчитан на самый широкий круг - на тех, кто глубоко погружен в историю, и тех, кто, возможно, впервые узнает о той или иной теме. Главная задача проекта - дать объективную информацию, во-первых. Во-вторых, конечно, вызвать дополнительный интерес юбилейной дате, привлечь новых посетителей", - отметил Гриценко.

На Куликовом поле в 1380 году произошло сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой Орды Мамая. Сражение окончилось победой русских войск, что окончательно позволило утвердить авторитет русского государства. День победы русских полков в Куликовской битве отмечается 21 сентября в соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России", подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.