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Картины Репина, Шишкина, Поленова из фондов Пушкинского музея представили в Оренбурге

Всего в экспозицию вошли 38 произведений
Описание
© Алёна Гниденко/ТАСС

ОРЕНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Презентация первой выставки Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина (ГМИИ) в Оренбурге, которая начнет работу 13 марта, прошла в Оренбургском областном музее изобразительных искусств. Работы Ивана Шишкина, Ильи Репина и других мастеров отечественного искусства XVIII-XX веков из отдела личных коллекций Пушкинского музея Москвы будут экспонироваться до 31 мая.

"Здесь [представлены] потрясающие работы Репина, Шишкина, Поленова. К нам на [60-летний] юбилей [музея] в эти дни приезжают директора из разных музеев России. <...> Приедут из Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, где находится мемориальный дом-музей Шишкина, в котором он жил. Представьте себе, у них нет возможности привезти из музея изобразительных искусств Пушкина подобные работы, а мы сюда, в нашу глубинку, смогли привезти <...> безусловные шедевры русской живописи. Думаю, что это никого не оставит равнодушным", - сказал директор музея Юрий Комлев.

Всего в экспозиции "Шедевры русской живописи из собрания отдела личных коллекций ГМИИ им. А. С. Пушкина" представлено 38 произведений. Это работы Владимира Боровиковского, Василия Перова, Ивана Шишкина, Натальи Гончаровой и других художников. Среди них также картины Ильи Репина: "Портрет Алевтины Ивановны Нечаевой", "Украинка" и пейзаж "Вид села Варварина".

Первая масштабная выставка Пушкинского музея в Оренбургской области пройдет с 13 марта по 31 мая при поддержке культурной платформы "Арт-окно" - проекта благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". "Для фонда сегодня очень важно организовывать и поддерживать те проекты, которые реализуются в регионах, и делать доступными культуру и искусство России для всех жителей страны. Это действительно миссия фонда. Мы рады, что получилось к такому торжественному поводу организовать эту выставку в партнерстве с нашими коллегами", - сказала журналистам руководитель культурной платформы Марьяна Зорина.

Экскурсионная программа и экспозиция дадут посетителям представление о различных этапах развития отечественного изобразительного искусства, а также расскажут о дарителях, которые помогли сформировать отдел личных коллекций Пушкинского музея, отметили в организаторы экспозиции. Гости увидят портреты XVIII века, живопись передвижников, ретроспективные полотна художников объединения "Мир искусства" и композиции авангардистов начала ХХ века.

"Это исторический день, исторический момент. <...> Это подарок не только нашему музею, но и всем оренбуржцам. Я думаю, что они по достоинству его оценят, как оценили предыдущий подарок, когда здесь экспонировались картины, привезенные из собраний Государственного Эрмитажа, которые посмотрели более 15 тыс. человек", - отметила министр культуры области Евгения Шевченко.

Теги
РоссияОренбургская область
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